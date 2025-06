Fiéis celebram Corpus Christi com missa e procissão em Óbidos

Óbidos, Pará – Nesta quinta-feira, 19 de junho, a comunidade católica de Óbidos participou com grande fé e devoção da celebração de Corpus Christi, uma das datas mais importantes do calendário litúrgico da Igreja Católica.

As atividades iniciaram com uma celebração especial realizada na sede da Colônia dos Pescadores – Z-19, presidida pelo Pároco, Padre Adalberto Santos. O momento de oração e reflexão reuniu fiéis que se dirigiram ao local, por volta das 18h30, para dar início às homenagens ao Santíssimo Sacramento.

Logo após a celebração, teve início a tradicional procissão de Corpus Christi. O cortejo religioso saiu das proximidades da Z-19, percorrendo diversas ruas da cidade até a chegada à Catedral de Sant’Ana. Durante o trajeto, um grande número de fiéis acompanhou com cantos, orações e demonstrações de fé.

Na Catedral, os participantes foram acolhidos para a Santa Missa, seguida de um momento de adoração ao Santíssimo Sacramento, que marcou o encerramento da programação deste dia especial. O evento foi marcado por expressões de religiosidade popular e pelo espírito de união da comunidade obidense.

O significado do Corpus Christi

A celebração de Corpus Christi tem um significado profundo para os católicos. A expressão em latim significa "Corpo de Cristo" e faz referência direta ao mistério da Eucaristia, instituído por Jesus na Última Ceia. De acordo com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a data celebra a presença real de Jesus Cristo no pão e no vinho consagrados.

O Corpus Christi é comemorado sempre 60 dias após o Domingo de Páscoa, ou na quinta-feira seguinte ao Domingo da Santíssima Trindade. Em todo o país, é um dia marcado por missas, procissões e manifestações públicas de fé, como também foi vivenciado em Óbidos.

A celebração deste ano reforçou a tradição e a espiritualidade da comunidade católica local, que mais uma vez demonstrou sua devoção e compromisso com os valores da fé cristã.

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade