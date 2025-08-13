Paraense vence o Vila Nova e garante vaga na final do Campeonato Obidense contra o São Francisco

Óbidos (PA) – A segunda partida da semifinal do Campeonato Obidense de Futebol 2025 foi realizada neste domingo (17), no Estádio Ary Ferreira, o “Aryzão”, e definiu o último finalista da competição. Em uma disputa emocionante, o Paraense venceu o Vila Nova por 3 a 2 e assegurou sua classificação para a grande final contra o São Francisco.

A torcida do Paraense compareceu em peso e levou muita animação para as arquibancadas, com direito a batucada para empurrar o time rumo à vitória. Houve também uma bela homenagem ao eterno jogador do Paraense, Ronaldo Pantoja, conhecido como Caxinga. Dentro de campo, o clima foi de decisão. Precisando de um resultado elástico — vencer por mais de cinco gols para reverter a vantagem — o Vila Nova partiu para o ataque desde o início da partida.

Homenagem a Ronaldo Caxinga, 90 anos, eterno jogador do Paraense

Apesar da pressão adversária, o Paraense mostrou equilíbrio e abriu o placar com Otávio Marques, aos 20 minutos do primeiro tempo. O Vila Nova, ainda insistindo em buscar a virada, conseguiu empatar aos 44 minutos, com Rony, levando emoção para a segunda etapa.

Na etapa final, o Vila Nova seguiu pressionando, criando boas oportunidades e até desperdiçando uma cobrança de pênalti. O Paraense, mais eficiente, aproveitou uma das chances e voltou a ficar em vantagem com gol de Otávio. Mas a reação do Vila Nova veio em seguida: Ricardo marcou e deixou tudo igual novamente. O Paraense voltou a marcar aos 40 minutos, com Romarinho, fechando o placar em 3 a 2.

Com o resultado, o Paraense carimba sua vaga na decisão e se junta ao São Francisco, que no sábado (16) eliminou o Mariano. A final promete ser histórica, colocando frente a frente duas equipes tradicionais do futebol obidense.

O primeiro jogo da grande final entre Paraense x São Francisco acontecerá no próximo fim de semana, no Estádio Ary Ferreira, em Óbidos, e deve reunir grande público para acompanhar a definição do campeão de 2025.

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade