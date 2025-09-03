Associação Emaús de Óbidos garante representatividade na Conferência Estadual de Mulheres

A Associação Beneficente Emaús garantiu a representatividade da sociedade civil obidense na 7ª Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres, realizada em Belém nos dias 28 e 29 de agosto. O encontro, que reuniu cerca de 500 mulheres de diferentes regiões e contextos sociais, debateu o tema “Mais democracia, mais igualdade, mais conquistas para todas”.

Óbidos foi representado pela coordenadora do projeto “Mulheres e Crianças da Amazônia”, Nathália Silva, que participou de forma ativa nos grupos de trabalho, defendendo propostas voltadas à saúde integral da mulher. A criação de centros de referência em saúde e a implementação de hospitais especializados foram aprovadas em plenária e inseridas no Plano Estadual de Políticas Públicas para Mulheres, conduzido pela SEMU em parceria com o CEDM.

Durante o evento, também foram eleitas as representantes estaduais que integrarão a delegação paraense na 5ª Conferência Nacional de Políticas para Mulheres, em Brasília. Entre as 66 delegadas da sociedade civil escolhidas, Nathália Silva foi confirmada, levando a voz das mulheres amazônicas e obidenses para o cenário nacional.

A presença da Ministra das Mulheres, Márcia Lopes, e da secretária estadual Paula Gomes, reforçou a relevância da conferência, que contou ainda com a participação de mulheres negras, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, pescadoras, parteiras, trans e representantes de comunidades tradicionais, reafirmando a diversidade e o caráter democrático do processo.

