Comunidade Santíssima Trindade encerra festividade com programação religiosa e social

ÓBIDOS – A Comunidade Santíssima Trindade, situada na costa fronteira de Óbidos, encerrou na noite de sexta-feira (12) a festividade em homenagem à sua padroeira. O evento contou com a presença de fiéis locais e convidados de comunidades da Paróquia de Sant’Ana, entre elas Santa Maria.

A programação de encerramento iniciou com a Celebração Eucarística, conduzida por uma comunitária. O ato religioso reuniu os participantes em momentos de oração e reflexão, marcando o ponto alto da festividade.

Na sequência, foram realizados leilões, bingos e a tradicional seresta, que reuniu toda a comunidade e convidados, que foram organizados com o objetivo de arrecadar recursos para a manutenção das atividades paroquiais e comunitárias.

A festividade da Santíssima Trindade é promovida anualmente e integra o calendário religioso de Óbidos. Além das celebrações litúrgicas, inclui eventos sociais e culturais que reforçam a participação comunitária e a integração entre os fiéis.

O encerramento desta edição consolidou a tradição da festividade como um dos principais momentos de devoção e confraternização da comunidade local.

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade