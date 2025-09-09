Ritual da Busca dos Mastros marca pedido de bênçãos para o Sairé 2025

O Sairé 2025 terá programação de 18 a 22 de setembro, com o tema “Cecuiara da Tradição”, em homenagem ao povo Borari.

O distrito de Alter do Chão, a 37 km de Santarém, viveu neste sábado (13) um dos momentos mais simbólicos da cultura local: o Ritual da Busca dos Mastros, que marca o pedido de bênçãos e permissão aos encantados para a realização do Sairé 2025. O ato reuniu autoridades, comunitários, indígenas e turistas em um percurso de fé, tradição e celebração que percorreu ruas, rios e a floresta da Enseada das Mangueiras.

O dia iniciou cedo, com um café coletivo no barracão do evento, em clima de integração, onde foram servidos mingaus, tapiocas, pães, bolos e frutas regionais. Em seguida, a procissão terrestre ganhou as ruas com seus personagens tradicionais: capitão, alferes, juiz, juíza, mordomos, mordomas, saraipora e Moças das Fitas, todos embalados pelos rufadores que conduziam cânticos e tambores.

Na orla, em frente ao Centro de Atendimento ao Turista (CAT), iniciou-se o cortejo fluvial. Centenas de catraias coloridas, puxadas por barcos, formaram um espetáculo de fé e beleza que avançou lentamente sobre o Tapajós. Durante o trajeto, ladainhas e folias ecoaram entre os participantes, enquanto o tarubá, bebida indígena fermentada de mandioca, circulava em cuias, reforçando a partilha comunitária.

A chegada à Enseada das Mangueiras marcou o ponto alto da cerimônia. Após orações e cantos sagrados, os participantes adentraram a mata em busca dos mastros, troncos que simbolizam a ligação entre o divino e a comunidade. A disputa tradicional entre homens e mulheres animou o público, com vitória feminina neste ano. Em gesto de preservação ambiental, também foram plantadas 50 mudas nativas, como andiroba, ipê e tarumã, em parceria com o Instituto de Pesquisa e Biodiversidade (IPBio).

O retorno dos mastros às catraias deu início ao caminho de volta, novamente entre cantos, danças e rezas. O cortejo prosseguiu até a Praia da Gurita, onde os troncos permanecerão até o próximo ato do Sairé. O dia foi encerrado com um almoço coletivo no barracão, animado pelos grupos musicais Espanta Cão e Sons do Norte.

Coordenadores e autoridades reforçaram o significado do ritual. Para Maria Eulália, o momento é “o primeiro contato com a natureza, quando pedimos permissão aos encantados para iniciar a grande festa”. Já o coordenador Osmar Vieira destacou que “os mastros são a alma do Sairé, por representarem a ligação com o divino e a memória coletiva”.

O Sairé 2025 terá programação de 18 a 22 de setembro, com o tema “Cecuiara da Tradição”, em homenagem ao povo Borari. Reconhecida em 2024 como Patrimônio Cultural Brasileiro, a festividade une fé, cultura e turismo, consolidando Alter do Chão como um dos principais destinos culturais e turísticos da Amazônia.

