ÓBIDOS: Escola São José promove doação de mudas em alusão ao Dia da Árvore

Em comemoração ao Dia da Árvore, celebrado em 21 de setembro, a Escola São José realizará, no dia 19 de setembro, uma ação especial de conscientização e preservação ambiental. A atividade integra o Projeto Plantação e Doação de Árvores à Comunidade (PDAC) e acontecerá das 9h às 12h, no espaço da própria escola.

Durante o evento, serão doadas diversas espécies de plantas nativas e frutíferas, entre elas fruta-pão, taperebá, biribá, oiticica, ajuru, bacurizinho, camu-camu, andiroba, cumaru e cupuaçu. O público-alvo da iniciativa é a comunidade escolar e a população obidense em geral.

A ação tem como objetivo não apenas incentivar o plantio de árvores, mas também reforçar a importância da preservação ambiental e da arborização urbana. Segundo especialistas, plantar árvores contribui diretamente para a melhoria da qualidade do ar, a redução das temperaturas, a proteção da biodiversidade e a oferta de alimentos naturais.

O Dia da Árvore é uma oportunidade de reflexão sobre o papel de cada cidadão na preservação da natureza. Atividades como essa fortalecem a consciência ambiental e incentivam práticas sustentáveis que beneficiam as futuras gerações.

A Escola São José, por meio dessa iniciativa, reforça seu compromisso com a educação integral e com a responsabilidade socioambiental, convidando toda a comunidade a participar e levar para casa uma muda que poderá transformar o ambiente em que vive.

www.obidos.net.br - Com informações Escola São José