Projeto “Arte e Cultura Sustentável” promove oficinas e palestras em Óbidos

Nos dias 11 e 12 de outubro, a Escola Estadual de Ensino Médio Professor Maurício Hamoy, em Óbidos/PA, será palco do Projeto Arte e Cultura Sustentável, uma iniciativa voltada para o incentivo à criatividade, à sustentabilidade e à geração de renda.

A programação acontece no sábado (dia inteiro) e no domingo pela manhã, oferecendo atividades abertas à comunidade. O projeto inclui oficinas de confecção de cestas com papelão reciclado, além de palestras sobre sustentabilidade e empreendedorismo, que vão destacar alternativas para reaproveitamento de materiais e formas de transformar ideias em oportunidades de negócio.

O objetivo é despertar nos participantes a importância da preservação ambiental e, ao mesmo tempo, estimular o desenvolvimento econômico local por meio do empreendedorismo sustentável. A ação busca mostrar que é possível unir arte, cultura e consciência ecológica como ferramentas para a melhoria da qualidade de vida e valorização da economia criativa.

As inscrições podem ser feitas na Travessa Saladino de Brito, nº 515, próximo à Escola Maurício Hamoy.

O projeto é uma realização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA), em parceria com o Sebrae, contando ainda com apoio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), Governo do Pará e Governo Federal.

Com essa iniciativa, a comunidade obidense ganha a oportunidade de aprender novas técnicas, compartilhar experiências e fortalecer a cultura da sustentabilidade, transformando práticas simples em caminhos para inovação e renda.

