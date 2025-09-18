Menu

Menu serviços

Botos encantam público no Sairé 2025 em Alter do Chão

Botos encantam público no Sairé 2025 em Alter do Chão

Alter do Chão viveu neste fim de semana momentos de magia, tradição e ancestralidade com as apresentações dos Botos Tucuxi e Cor de Rosa no Sairé 2025, neste sábado, dia (20), que reuniu os admiradores do evento à beira do Lago dos Botos.

O festival reafirmou a força da cultura Borari e da criatividade amazônica, celebrando a fé, a memória coletiva e a resistência de um dos maiores patrimônios culturais do Brasil.

Boto Tucuxi abriu a disputa com o espetáculo “Essência Borari”, um mergulho nas raízes do povo originário da região. O show, marcado por cores, dança e música, destacou a ancestralidade como força que atravessa gerações e mantém acesa a chama da tradição.

Destaque da apresentação do Boto Tucuxi  (Foto Comunicação/PMS)

O Boto Cor de Rosa emocionar o público com o tema “Catraia – Encantaria do Atravessar”. O espetáculo prestou homenagem aos catraieiros, guardiões das travessias no Tapajós, conduzindo o público a uma verdadeira viagem de fé e encantaria.

Destaque da apresentação do Boto Cor de Rosa (Foto Comunicação/PMS)

Além da disputa dos botos, o Sairé 2025 também foi marcado por despedidas. Duas rainhas do festival se apresentaram pela última vez nos palcos, encerrando ciclos e deixando um legado de beleza, representatividade e dedicação à cultura local.

A expectativa agora se volta para a apuração das notas dos jurados, que acontece nesta segunda-feira (22), às 17h, e vai revelar o Boto Campeão do Sairé 2025.

O Sairé é reconhecido por unir religiosidade, tradição indígena e celebração popular, fazendo do encontro em Alter do Chão não apenas um espetáculo artístico, mas também um ato de resistência cultural que mantém viva a memória dos ancestrais Borari e a relação sagrada com o Tapajós.

GALERIA DE FOTOS....

View the embedded image gallery online at:
https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/8181-botos-encantam-publico-no-saire-2025-em-alter-do-chao#sigProId2af73c48df
 

www.obidos.net.br  - Com informações e foto Comunicação/PMS

 

Acessos: 74

Adicionar comentário

Código de segurança
Atualizar