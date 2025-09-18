Botos encantam público no Sairé 2025 em Alter do Chão

Alter do Chão viveu neste fim de semana momentos de magia, tradição e ancestralidade com as apresentações dos Botos Tucuxi e Cor de Rosa no Sairé 2025, neste sábado, dia (20), que reuniu os admiradores do evento à beira do Lago dos Botos.

O festival reafirmou a força da cultura Borari e da criatividade amazônica, celebrando a fé, a memória coletiva e a resistência de um dos maiores patrimônios culturais do Brasil.

O Boto Tucuxi abriu a disputa com o espetáculo “Essência Borari”, um mergulho nas raízes do povo originário da região. O show, marcado por cores, dança e música, destacou a ancestralidade como força que atravessa gerações e mantém acesa a chama da tradição.

O Boto Cor de Rosa emocionar o público com o tema “Catraia – Encantaria do Atravessar”. O espetáculo prestou homenagem aos catraieiros, guardiões das travessias no Tapajós, conduzindo o público a uma verdadeira viagem de fé e encantaria.

Além da disputa dos botos, o Sairé 2025 também foi marcado por despedidas. Duas rainhas do festival se apresentaram pela última vez nos palcos, encerrando ciclos e deixando um legado de beleza, representatividade e dedicação à cultura local.

A expectativa agora se volta para a apuração das notas dos jurados, que acontece nesta segunda-feira (22), às 17h, e vai revelar o Boto Campeão do Sairé 2025.

O Sairé é reconhecido por unir religiosidade, tradição indígena e celebração popular, fazendo do encontro em Alter do Chão não apenas um espetáculo artístico, mas também um ato de resistência cultural que mantém viva a memória dos ancestrais Borari e a relação sagrada com o Tapajós.

