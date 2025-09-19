Festividade de Sant’Ana 2025 registra lucro superior a R$ 480 mil

Na noite de domingo (21), durante a Santa Missa dominical na Catedral Diocesana, celebrada pelo bispo diocesano Dom Bernardo Johannes, com a participação do padre Iranilson Araújo, foi realizada a prestação de contas oficial da Festividade de Sant’Ana 2025.

O balanço financeiro apresentou um resultado financeiro positivo de R$ 480.976,92 (Quatrocentos e oitenta mil, novecentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos), confirmando o sucesso do evento religioso e cultural que mobilizou a comunidade católica e a população local.

Ao final da celebração, o padre Adalberto Santos e Giovanni Giordano apresentaram os números da arrecadação e das despesas, destacando o compromisso com a transparência na administração dos recursos. Segundo eles, o documento detalhado com todas as informações será afixado no mural da Catedral ao longo da semana, para consulta pública.

Dom Bernardo Johannes agradeceu o empenho da diretoria e dos voluntários envolvidos na organização dos festejos. Para o bispo, cada edição da Festividade de Sant’Ana representa uma bênção de Deus para os fiéis e um momento de confraternização que reforça a fé e a união da comunidade.

Prestação de contas 2025

Receitas: R$ 1.174.053,00

R$ 1.174.053,00 Despesas: R$ 693.076,08

R$ 693.076,08 Saldo final: R$ 480.976,92

O resultado financeiro expressivo reafirma a força da tradição e o engajamento da comunidade em torno da devoção a Sant’Ana, padroeira de Óbidos.

www.obidos.net.br - Informações e Fotos Mauro Nayan