Campanha Setembro Amarelo promove reflexão sobre saúde mental em Óbidos

Na noite de quarta-feira (24), a Igreja Matriz São Francisco e Santa Clara recebeu um momento especial de conscientização dentro da Campanha Setembro Amarelo, que neste ano traz o lema: “Você não está sozinho. Estamos juntos pela vida.”

O evento teve como foco a promoção da saúde mental e a prevenção do suicídio, com atenção especial às crianças, adolescentes e jovens. A proposta é incentivar a busca por ajuda, oferecer apoio e reduzir o estigma que ainda envolve o tema.

Durante a programação, alunos do Projeto Living Peace e da Escola Frei Edmundo Bonckosch participaram de momentos reflexivos e palestras. Entre os destaques, estiveram a reflexão “Qual o valor da nossa vida para Deus?”, conduzida pelo padre Edson, pároco da Paróquia São Francisco e Santa Clara; a palestra “Setembro Amarelo: Vidas importam”, ministrada pela psicóloga Helena Rocha; a apresentação de dados sobre casos de suicídio e depressão, feita por Milene, acadêmica da UFOPA; além do testemunho inspirador de Juninho, que compartilhou sua história de superação. O encontro também contou com momentos de escuta, conduzidos por Tatiana e Jair Garcia.

A iniciativa é fruto da parceria entre a Diocese de Óbidos, Cáritas Diocesana de Óbidos, Projeto Living Peace, Paróquia São Francisco e Santa Clara, Associação Beneficente Emaús, UFOPA e a Escola Frei Edmundo Bonckosch.

De acordo com os organizadores, a campanha é um passo importante para fortalecer a rede de apoio comunitária, promover o diálogo sobre saúde mental e reafirmar a importância da vida.

Galeria de Fotos....





































https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/8186-campanha-setembro-amarelo-promove-reflexao-sobre-saude-mental-em-obidos#sigProId417e5fd3b2 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Com informações e Fotos Mauro Nayan