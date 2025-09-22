Conheça as candidatas a Rainha do 35º Festival do Tucunaré em Óbidos

Óbidos já respira o clima de expectativa para o 35º Festival do Tucunaré, que será realizado nos dias 27 e 28 de setembro de 2025, na Vila União do Curumu, distante cerca de 30 km da sede do município. O evento, considerado um dos mais tradicionais do calendário cultural da região, promete novamente atrair centenas de visitantes para um fim de semana de música, beleza e contato com a natureza.

O Lago do Curumu, com suas praias de areias brancas e águas calmas, será o palco de mais uma edição do festival, que une lazer, cultura e tradição em um cenário paradisíaco. Entre as atrações mais aguardadas está o concurso de escolha da Rainha do Festival, que movimenta torcidas e gera grande expectativa entre os participantes.

Neste ano, quatro candidatas disputam o título de Rainha do Festival do Tucunaré 2025:

Larissa Santos da Silva, representando a comunidade Curumu. Soiane Rocha da Silva, representando a cidade de Óbidos. Roselane Azevedo Cordeiro, 19 anos, representando o grupo Carimbó Forte Pauxis. Leciane Figueira Tavares, representando a comunidade do Arapucu.

A apresentação oficial das candidatas ocorrerá no domingo, 28 de setembro, encerrando a programação do festival com um momento de beleza, cultura e valorização das jovens da região.

O Festival do Tucunaré é uma celebração que une tradição e lazer, consolidando-se como uma das principais manifestações culturais de Óbidos e atraindo não apenas moradores, mas também visitantes de diversas cidades vizinhas.

Galeria de Fotos.....



https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/8187-conheca-as-candidatas-a-rainha-do-35-festival-do-tucunare-em-obidos#sigProId735263ee72 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.ent.br