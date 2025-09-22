ÓBIDOS: Inscrições abertas para o 3º Concurso Intermunicipal de Bandas e Fanfarras

A data do Concurso Intermunicipal de Bandas e Fanfarras foi confirmada para 18 de outubro

Estão abertas as inscrições para o 3º Concurso Intermunicipal de Bandas e Fanfarras de Óbidos, realizado pelo Governo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcut).

A data do concurso foi confirmada para 18 de outubro, com início previsto para às 19h na Praça da Cultura, no Centro de Óbidos.

Com a publicação no diário eletrônico do município do regulamento que define os critérios de participação e as regras, as corporações musicais já podem fazer a consulta para participar do evento que tem o objetivo de estimular e promover o intercâmbio entre os grupos participantes das escolas de Óbidos com os municípios vizinhos, potencializando a prática musical nas unidades de ensino.

As inscrições no modo presencial podem ser realizadas a partir desta quinta-feira (25) até o dia 10 de outubro na sede da Semcut na Casa de Cultura, que funciona para atendimento ao público de segunda a sexta-feira de 8h às 14h, na Rua Idelfonso Guimarães, s/n, no Centro.

Já o modo online de inscrição pode ser realizado também a partir de hoje até às 23h59 do dia 10 de outubro, através do endereço eletrônico Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. .

A ordem de apresentação dos praticantes de cada uma das categorias será definida por meio de sorteio que será realizado no dia 15 de outubro, a partir das 19h30, com transmissão pelas redes sociais do Governo Municipal.

Na terceira edição do evento, realizado em novembro do ano passado devido ao período eleitoral, participaram das disputas nove escolas divididas entre as três categorias. Os grupos participantes representaram os municípios de Curuá, Juruti, Óbidos, Oriximiná e Santarém.

Premiação

O 1º, 2º e 3º colocados das categorias fanfarra simples e fanfarra com melodia vão receber troféu do 3º Concurso Intermunicipal de Bandas e Fanfarras de Óbidos.

Já na categoria banda marcial, a premiação foi dividida na seguinte ordem: 1º colocado R$ 10 mil em dinheiro mais troféu; 2º colocado R$ 6 mil em dinheiro mais troféu e para o 3º colocado R$ 4 mil em dinheiro mais troféu.

Além das premiações gerais, o concurso vai premiar individualmente com troféus os melhores itens: Regente e Mor nas três categorias.

A apuração das notas dos jurados será realizada no dia 19 de outubro, no auditório da Casa de Cultura, a partir das 10h, com a presença de ao menos dois representantes de cada grupo participante.

- CONFIRA O REGULAMENTO

FONTE: Comunicação/PMO Texto: Érique Figueirêdo e Foto: Odirlei Santos