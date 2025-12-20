Bloco da Visagem lança música tema e celebra 10 anos de história em 2026

O Bloco da Visagem já começa a aquecer os tamborins para uma data marcante: em 2026, a agremiação completa 10 anos de trajetória, celebrando uma década de história, identidade e resistência cultural no Carnaval de Óbidos. Como parte das comemorações, o bloco apresenta sua música tema, que traduz em ritmo e poesia a essência do movimento que conquistou espaço e reconhecimento no Carnapauxis.

A canção é uma composição de Eduardo Dias e ganha voz na interpretação de P.A. Chaves, que também assina a produção musical ao lado de Valdenor Filho. O trabalho reúne elementos sonoros que dialogam com a cultura popular amazônica e com a proposta estética do Bloco da Visagem, reforçando o compromisso com a valorização das expressões locais.

Música.....

A gravação e a mixagem foram realizadas no Estúdio Amazonas Brasil, em Manaus, um dos importantes polos de produção musical da região Norte. A escolha do estúdio evidencia o cuidado artístico do bloco e o investimento na qualidade técnica do projeto, sem perder o vínculo com as raízes culturais que inspiram o Carnapauxis.

Ao longo de quase uma década, o Bloco da Visagem consolidou-se como um símbolo de criatividade e resistência cultural, levando para as ruas mensagens de pertencimento, memória e identidade. A música tema surge, portanto, como um marco desse percurso e como um convite para que o público celebre, junto ao bloco, os 10 anos de uma história construída com arte, alegria e compromisso com a cultura obidense.

Com o lançamento da canção e a proximidade do aniversário, a expectativa é de que 2026 seja um ano especial, reafirmando o Bloco da Visagem como uma das expressões mais autênticas do Carnaval de Óbidos.

www.obidos.net.br