35º Festival do Tucunaré abre com Luau na Praia do Curumu

O 35º Festival do Tucunaré começou em grande estilo na noite deste sábado (27), com o tradicional Luau na Praia do Curumu, em frente à Vila União do Curumu, no município de Óbidos. A abertura contou com apresentações de artistas obidenses e reuniu um público animado, que lotou a faixa de areia para prestigiar a primeira noite de programação.

Joelson Araújo e Zezinho na Betera, Zaquel Magalhães e o grupo “Pagonejo” com Zeka Lira e Natasha Marinho foram responsáveis por animar os participantes, dando início à programação cultural de um dos eventos mais tradicionais de Óbidos, que alia música, lazer e valorização da cultura local.

Realizado pelo Governo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcut), com apoio da comunidade do Curumu, o festival tem como objetivo incentivar os moradores a preservar a tradição e, ao mesmo tempo, movimentar a economia local.

Para garantir a segurança e o bem-estar do público, a Semcut articulou o apoio de órgãos de segurança pública e definiu, junto à Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), um plano de ação que inclui a presença de equipes de socorristas do serviço de urgência e emergência.

Mesmo com o nível do lago Curumu ainda elevado e a faixa de areia reduzida, a praia recebeu um bom público na noite de abertura, reforçando a aprovação popular das mudanças promovidas pela organização do evento.

Programação deste domingo (28)

10h – Banda Top 15

– Banda Top 15 12h – Banda 100% Curumu

– Banda 100% Curumu 14h – Banda Brisa Show

– Banda Brisa Show 16h30 – Desfile das candidatas à Rainha do 35º Festival do Tucunaré

– Desfile das candidatas à Rainha do 35º Festival do Tucunaré 17h – Trio Lazer (Tony Lazer, Danilão Swing Bom e Gisele Silva)

📸 Galeria de fotos: Confira os melhores momentos da primeira noite do festival.



