227ª Marujada encerra com procissão pelas ruas de Bragança

​BRAGANÇA – O município de Bragança, no nordeste paraense, viveu nesta sexta-feira (26) o ápice e o encerramento da 227ª Festividade de São Benedito. Com as ruas tomadas por um "mar" de marujos e marujas, a celebração reafirmou sua posição como uma das maiores e mais antigas manifestações de fé e resistência cultural da Amazônia.

​Segundo estimativas dos órgãos de segurança e da organização, cerca de 130 mil pessoas participaram do último dia de programação. O evento, que é reconhecido pelo Iphan como Patrimônio Cultural do Brasil, une a devoção religiosa à herança ancestral de matriz africana.

​O Vermelho e Branco Tomam a Cidade

​Após o dia 25, marcado pelos trajes em azul e branco (em homenagem ao Menino Jesus), o dia 26 é tradicionalmente dedicado ao "Santo Preto". Desde as primeiras horas da manhã, a movimentação foi intensa no Largo de São Benedito, com missas solenes e o som constante do retumbão — o ritmo cadenciado que dita os passos da Marujada.

​À tarde, a tradicional procissão percorreu cerca de 4,7 quilômetros pelas ruas do centro histórico. O andor do Glorioso São Benedito foi acompanhado por milhares de promesseiros, muitos descalços ou carregando réplicas de casas e membros do corpo, em agradecimento por graças alcançadas.

​Presenças e Revitalização

​O encerramento deste ano contou com a presença de autoridades estaduais, incluindo o governador Helder Barbalho e a vice-governadora Hana Ghassan. Uma das grandes novidades da edição de 2025 foi a entrega da revitalização da escadaria do Mirante de São Benedito, que recebeu uma pintura artística inspirada nos símbolos da festa, tornando-se o novo cartão-postal do evento.

​A festividade se despediu com uma queima de fogos e shows na Praça de São Benedito e a última apresentação da Marujada no Teatro Museu, deixando no ar a promessa de renovação da fé para 2026.

