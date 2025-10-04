Romaria Fluvial de Nossa Senhora de Nazaré reúne embarcações  e fé na Baía do Guajará

Belém (PA) – Neste sábado, 11 de outubro, a Baía do Guajará foi palco de um dos momentos mais emocionantes da programação oficial do Círio de Nazaré: a tradicional Romaria Fluvial de Nossa Senhora de Nazaré, que reuniu mais de 400 embarcações e milhares de fiéis nas águas que banham a capital paraense.

O cortejo fluvial teve início por volta das 9h, quando a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, foi conduzida pelo navio Garnier Sampaio, da Marinha do Brasil, logo após a chegada da Carreata Terminal Hidroviário de Icoaraci, vinda de Ananindeua. A partir daí, iniciou-se o trajeto de 10 milhas náuticas (aproximadamente 18,5 km), percorrido em cerca de duas horas de fé, cânticos e homenagens à Rainha da Amazônia.

Nas embarcações enfeitadas com flores, faixas e bandeiras, famílias inteiras acompanharam o percurso, que se tornou uma verdadeira manifestação de devoção e amor à Padroeira dos Paraenses. Muitas embarcações exibiam altares improvisados com imagens de Nossa Senhora, enquanto os fiéis entoavam orações e cânticos marianos, transformando o rio em um espetáculo de cores, fé e emoção.

O ponto alto da romaria foi a chegada da imagem à Escadinha do Porto, nas proximidades da Estação das Docas, onde uma multidão aguardava com aplausos, lenços e orações. O momento do desembarque foi marcado por forte emoção e lágrimas de fé, renovando o sentimento de devoção que marca o povo paraense durante o Círio.

Logo após o desembarque, teve início a Motorromaria, que levou a imagem até a Basílica Santuário, prosseguindo com a extensa programação do fim de semana nazareno. À noite, será realizada a Trasladação, uma das mais aguardadas procissões, que conduz a imagem da Basílica Santuário até a Catedral da Sé, de onde partirá, na manhã deste domingo, 12 de outubro, o grande Círio de Nazaré, considerado uma das maiores manifestações religiosas do mundo.

A Romaria Fluvial, criada em 1986, é hoje um símbolo da fé amazônica e da profunda ligação do povo paraense com seus rios. Mais do que uma procissão, o evento representa um encontro entre tradição, cultura e espiritualidade, reafirmando a devoção que há séculos move o coração dos fiéis de Nossa Senhora de Nazaré.

GALERIA DE FOTOS....



www.obidos.net.br -Fotos Agência Pará