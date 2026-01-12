Inscrições ao PSR 2026 Ufopa para 59 cursos de graduação encerra dia 16 de janeiro

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Regular Unificado 2026 (PSR/2026), que oferece 2.014 vagas em 59 cursos de graduação distribuídos entre os campi de Santarém, Óbidos, Oriximiná, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Alenquer e Rurópolis. As inscrições, que são gratuitas, estarão abertas de 16 de outubro de 2025 a 16 de janeiro de 2026, e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site https://psr2026.ufopa.edu.br/.

Podem se inscrever estudantes que concluíram ou estão concluindo o Ensino Médio e que tenham feito ou ainda farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em qualquer edição entre 2022 e 2025.

Entre os destaques deste processo seletivo estão os 14 novos cursos, incluindo Jornalismo e Turismo, além de opções já consolidadas como Medicina, Direito e Engenharia de Produção, ofertados tanto na sede em Santarém quanto nos campi da região Oeste do Pará.

Distribuição de vagas

Das 2.014 vagas ofertadas, 1.332 são destinadas aos cursos da sede em Santarém, e 682 aos demais campi. Em cumprimento à política de inclusão, no mínimo 50% das vagas de cada curso serão reservadas para o sistema de cotas sociais, destinado a estudantes que cursaram integralmente o Ensino Médio em escolas públicas.

Critérios de seleção

A seleção será feita com base na maior nota obtida pelo candidato em uma das edições do Enem entre 2022 e 2025, sendo calculada a média aritmética das cinco provas. Um diferencial do PSR/2026 é o bônus de 20% aplicado à nota final de candidatos que tenham cursado todo o Ensino Médio em escolas localizadas nos 21 municípios de abrangência da Ufopa, como Santarém, Óbidos, Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Oriximiná, entre outros.

Sistema de cotas

Metade das vagas será reservada ao sistema de cotas, que contempla candidatos de escolas públicas, com critérios de renda familiar, além de pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência (PcD).

Calendário do PSR 2026

Inscrições: 16/10/2025 a 16/01/2026

16/10/2025 a 16/01/2026 1ª Chamada: 21/01/2026

21/01/2026 Período de Habilitação: 26/01 a 04/02/2026

26/01 a 04/02/2026 Início das Aulas: 04/03/2026

Os candidatos devem acompanhar as publicações e atualizações oficiais no site da Pró-Reitoria de Ensino da Ufopa: https://proen.ufopa.edu.br/proen/processos-seletivos/regular/psr-unificado-2026/.

- Mais informações acesse o EDITAL na íntegra, confira aqui!

Não perca esta oportunidade! Prepare seus documentos e garanta sua inscrição em uma das maiores universidades públicas da Amazônia.

www.obidos.net.br - Com informações Ascom/Ufopa