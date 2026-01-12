Prefeitura de Santarém e UNAMA publicam edital do processo seletivo de bolsas de estudo para 2026.1

Parceria disponibiliza 46 bolsas de 100% para moradores do município; inscrições ocorrerão de 19 a 22 de janeiro, de forma presencial na UNAMA.

Com o objetivo de garantir transparência e permitir que os candidatos organizem a documentação necessária, a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras), e a UNAMA publicaram o edital retificado do processo seletivo de bolsas de estudo para o semestre 2026.1. A parceria agora disponibiliza 46 bolsas integrais (100%) destinadas a moradores do município.

A publicação antecipada funciona como uma etapa preparatória. O programa, regido pela Lei Municipal nº 14.196/1992, é voltado para alunos ingressantes que utilizaram a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Com a atualização, 23 cursos das áreas da Saúde, Humanas, Exatas e Tecnologia foram contemplados.

Segundo o reitor da UNAMA Santarém, professor doutor Elzo Vieira, este é um momento crucial para a conferência das regras. “A publicação do edital é o ponto de partida para quem sonha com o ensino superior. Nossa orientação é que os interessados verifiquem todos os critérios de renda e a pontuação do Enem com antecedência. Trata-se de uma parceria que visa, acima de tudo, à transformação social por meio da educação”, destacou o reitor.

Cursos e requisitos

As vagas estão distribuídas em 23 cursos de graduação (lista completa disponível no edital). Para participar, o candidato deve comprovar residência fixa em Santarém, ter cursado o Ensino Médio em escola pública ou como bolsista integral na rede privada, além de possuir renda familiar bruta per capita de até um salário mínimo e meio.

Quanto ao desempenho acadêmico, o edital exige que o candidato tenha realizado o Enem entre as edições de 2021 a 2025, obtendo média mínima de 450 pontos e nota superior a zero na redação.

Inscrições

As inscrições e a entrega da documentação ocorrerão exclusivamente no período de 19 a 22 de janeiro, de forma presencial, na Central de Relacionamento ao Aluno (CRA) da UNAMA. A divulgação antecipada tem como objetivo evitar filas e garantir que o público tenha tempo hábil para reunir os comprovantes exigidos.

SERVIÇO

Inscrições: Bolsas de Estudo UNAMA/Prefeitura 2026.1 Data: 19 a 22 de janeiro

Local: CRA da UNAMA Santarém (Rua Rosa Vermelha, 335 – Aeroporto Velho)

Edital Retificado: https://transparencia.santarem.pa.gov.br/storage/attachments/edital-de-bolsas-unama-20261-XDKaHE.pdf

Por: Herique Brito