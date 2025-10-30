Barcos Hospitais “Papa Francisco” e “Papa São João XXIII” estarão presentes na COP30 em Belém

Na manhã deste domingo, dia 2, o Bispo da Diocese de Óbidos, Dom Bernardo Johannes, realizou uma visita especial aos Barcos Hospitais Papa Francisco e Papa São João XXIII, que chegou em Óbidos (PA) nas primeiras horas do dia, vindos de Manaus (AM). As embarcações seguem viagem rumo à capital paraense, onde prestarão apoio humanitário e serviços de saúde durante a 30ª Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que acontecerá em Belém, em 2025, de 06 a 20 de novembro.

Durante a visita, Dom Bernardo concedeu uma bênção especial às equipes que integram a missão, destacando a importância desse trabalho que une fé, solidariedade e serviço ao próximo. Essas embarcações são verdadeiros sinais do amor cristão e da presença de Deus junto aos mais necessitados da Amazônia.

Os Barcos Hospitais ficarão atracados no distrito de Icoaraci, em Belém, onde contarão com uma equipe multiprofissional de saúde para realizar uma ampla gama de atendimentos, incluindo:

Consultas médicas em diversas especialidades;

Exames de ultrassonografia, mamografia, tomografia, raio-X e de laboratório;

Procedimentos cirúrgicos;

Atendimentos odontológicos e oftalmológicos, entre outros serviços.

A iniciativa é fruto da parceria entre o Governo do Estado do Pará e a Associação e Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus, responsável pela gestão das duas embarcações hospitalares.

Com essa ação, a presença dos Barcos Hospitais Papa Francisco e Papa São João XXIII na COP30 reforça o compromisso da Igreja Católica e de seus parceiros com a promoção da saúde, da dignidade humana e da sustentabilidade na Amazônia — valores que dialogam diretamente com o espírito e os objetivos do maior evento ambiental do planeta.

www.obidos.net.br - Informações, vídeo e foto Mauro Nayan/Diocese de Óbidos