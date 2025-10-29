Óbidos: Cemitério São João Batista reúne obidenses em missa e homenagens no Dia de Finados

Óbidos (PA) – 2 de novembro de 2025 – Nesta manhã de domingo (2), o Cemitério São João Batista, único da cidade de Óbidos, no oeste do Pará, foi palco de uma celebração solene em homenagem ao Dia de Finados. Milhares de moradores se reuniram para prestar tributos aos entes queridos falecidos, em um ambiente repleto de espiritualidade, flores, velas e orações.

A programação teve início com uma missa especial, celebrada pelo Bispo da Diocese de Óbidos, Dom Bernardo, com auxílio do Padre Iranilson Araújo. Durante a cerimônia, os religiosos conduziram reflexões sobre a vida eterna e o consolo da fé, oferecendo palavras de conforto às famílias enlutadas. "É um momento de recordar com gratidão aqueles que nos antecederam e de fortalecer os laços de amor que transcendem a morte", destacou Dom Bernardo em sua homilia.

Missa presidida por Dom Bernardo

O Dia de Finados, tradição católica celebrada em 2 de novembro, mobilizou a comunidade obidense de forma significativa. Visitantes de todas as idades acenderam velas, depositaram flores nos túmulos e compartilharam momentos de silêncio e preces. O cemitério se transformou em uma verdadeira paisagem de luzes e cores, simbolizando o respeito pela memória dos que partiram e a continuidade dos vínculos afetivos.

Após a missa, os fiéis se dispersaram pelos corredores do cemitério para visitas individuais aos jazigos de familiares e amigos. Histórias de vida, saudades e, para muitos, dores ainda recentes marcaram as conversas sussurradas. "Aqui, cada sepultura guarda uma memória única. É um dia de paz e de reafirmação da fé", relatou Vander.

Para os obidenses, o Dia de Finados reforça a união comunitária e a importância de preservar tradições. Mesmo diante da inevitabilidade da perda, a data proporciona consolo na partilha coletiva e na crença de que as memórias permanecem vivas. A cada vela acesa, renova-se o elo eterno de amor com seu ente querido.

Óbidos, conhecida por sua rica cultura ribeirinha, demonstrou mais uma vez como a fé e a solidariedade são pilares da identidade da comunidade.

GALERIA DE FOTOS....



https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/8266-obidos-cemiterio-sao-joao-batista-reune-obidenses-em-missa-e-homenagens-no-dia-de-finados#sigProId92cd5065b7 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade