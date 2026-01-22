UFOPA divulga o resultado do Processo Seletivo 2026; confira o Listão dos Aprovados

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) divulgou nesta quinta-feira, 22 de janeiro, o resultado da primeira chamada do Processo Seletivo Regular (PSR) 2026. O tradicional Listão foi apresentado simultaneamente na sede da instituição, em Santarém, e nos campi regionais, incluindo o Campus Óbidos, em um momento aguardado por milhares de candidatos que disputaram vagas no ensino superior público federal.
O resultado foi publicado no site oficial da universidade e afixado no mural da Unidade Tapajós às 17h. A programação teve início às 16h, com atividades de integração para recepcionar os novos aprovados. Após a divulgação, reunindo estudantes, servidores e a comunidade em geral, a comemoração foi total.
O PSR 2026 teve 16.754 inscritos, sendo 11.131 mulheres e 5.623 homens. Entre os candidatos, 12.556 são oriundos de escola pública, e 4.198 de escolas particulares.
No Campus Óbidos, o Listão também foi divulgado às 17h, no mural oficial. No município, a Ufopa oferta os cursos de Bacharelado em Direito e Licenciatura em Pedagogia, que atraíram grande interesse dos candidatos. As comemorações foram marcadas por emoção e alegria, com a presença de familiares e amigos dos novos calouros.
Pelo segundo ano consecutivo, Medicina foi o curso mais concorrido, com 6.613 inscrições. Das 34 vagas preenchidas, 26 são de candidatos da região, sendo 23 de Santarém, 1 de Itaituba e 2 de Óbidos.
Entre os novos cursos ofertados pela Ufopa no PSR 2026, três apareceram entre os dez mais concorridos no certame: Direito, em Óbidos; Letras Libras e Jornalismo, em Santarém.
A Ufopa informou que publicará os editais de habilitação, convocação para bancas de heteroidentificação e manifestação de interesse para vagas remanescentes.
Os candidatos podem conferir a lista completa dos aprovados no site oficial da universidade.
- CONFIRA O LISTÃO COMPLETO DA UFOPA 2026
UFOPA – Campus Óbidos
Parabéns aos aprovados!
Mais informações no site da UFOPA: www.ufopa.edu.br
GALERIA DE FOTOS UFOPA ÓBIDOS....
https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/8420-ufopa-divulga-o-resultado-do-processo-seletivo-2026-confira-o-listao-dos-aprovados#sigProIdc8f0fdc76e
www.obidos.net.br - Fotos UFOPA
Comentários