Governo do Pará discute investimentos no esporte e vistoria obra da Usina da Paz em Óbidos

Em agenda no Oeste paraense, o titular da Seel, secretário Cássio Andrade, reuniu-se com lideranças locais para avaliar infraestrutura esportiva e ampliar o acesso da população a práticas de lazer.

O governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), esteve, nesta quarta-feira (21), no município de Óbidos, no Oeste paraense, para tratar de investimentos voltados ao fortalecimento do esporte e do lazer na região. A agenda foi conduzida pelo secretário da pasta, Cássio Andrade, e teve como foco o diálogo com lideranças esportivas locais e a avaliação da infraestrutura existente. Esteve presente também o secretário de Esporte e Lazer do município de Belém, Gleisson Oliveira.

Durante a visita, o secretário reuniu-se com representantes da liga esportiva do município, ouvindo demandas e discutindo projetos que visam ampliar o acesso da população às práticas esportivas. Na ocasião, também foram realizadas visitas técnicas à obra da nova Usina da Paz, que está em fase de construção no município, além de ginásios e outros espaços esportivos. O objetivo foi avaliar as condições dos equipamentos públicos e identificar possíveis melhorias.

Usina da Paz em Óbidos

Segundo Cássio Andrade, a presença do Estado nos municípios é fundamental para garantir políticas públicas mais eficazes. “Estamos percorrendo o Pará para conhecer de perto a realidade de cada município. O esporte é uma ferramenta de inclusão social, cidadania e qualidade de vida, e o governo tem o compromisso de investir para que esses espaços sejam cada vez mais acessíveis e estruturados para a população”, destacou o secretário.

Sobre a nova Usina da Paz, o titular da Seel ressaltou a relevância do equipamento para o desenvolvimento social da região. “A Usina da Paz de Óbidos será um grande marco para o município. É um espaço que vai integrar esporte, lazer, cultura e cidadania, oferecendo oportunidades e serviços essenciais para crianças, jovens e famílias, fortalecendo a política de inclusão social do Governo do Estado”, disse.

Além de Óbidos, o secretário esteve nos municípios de Belterra e Santarém, na região do Baixo Amazonas, dando continuidade à agenda de acompanhamento e fortalecimento das políticas públicas voltadas ao esporte e ao lazer.

A iniciativa reforça o compromisso do governo do Pará em promover o esporte e o lazer como instrumentos de desenvolvimento social, valorizando atletas, entidades esportivas e a comunidade em geral.

FONTE: Agência Pará