Emater-Pará divulga edital de PSS e inscrições iniciam nesta segunda-feira (23)

São 24 vagas com salários podem chegar a mais de R$ 5 mil, para nível superior.

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater-Pará) publicou, nesta sexta-feira (20), o edital do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para o preenchimento de 24 vagas temporárias. As inscrições começam nesta segunda-feira (23), e encerram na terça-feira (24).

As oportunidades são para cargos nos níveis fundamental, médio e superior e serão distribuídas pelos municípios de Marituba, Aveiro, Alenquer, Capanema, Faro, Itaituba, Monte Alegre, Oriximiná, Rurópolis, Salinópolis e Santarém.

O processo seletivo tem como objetivo atender a necessidades temporárias, sem garantia de contratação imediata, já que as convocações ocorrerão de acordo com a demanda do órgão e serão distribuídas em sete funções, com jornada semana de trabalho de 40 horas: Extensionista Rural I, Técnico em Planejamento, Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Documentação, Assistente Administrativo, Auxiliar Administrativo e Agente Operacional.

Os salários podem chegar a mais de R$ 5 mil, para cargos de nível superior (Extensionista Rural I, Técnico em Planejamento, Técnico em Recursos Humanos e Técnico em Documentação), incluindo benefícios. Para nível médio, R$ 2.229,97 (Assistente e Auxiliar) e fundamental, R$ 1.858,27 (Agente Operacional), mais benefícios.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas através da plataforma: https://www.sipros.pa.gov.br/. O prazo para se inscrever inicia às 00h00 do dia 23 de março e encerra às 23h59min do dia 24 de março de 2026.

FONTE: Agência Pará