Oriximiná recebe 35º Grupamento do Corpo de Bombeiros e reforça segurança no Baixo Amazonas

O município de Oriximiná, na região do Baixo Amazonas, passou a contar oficialmente com o 35º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar do Pará. A nova unidade foi entregue nesta segunda-feira (23) pelo Governo do Estado e representa um marco histórico para a população local, que até então dependia de atendimentos realizados por equipes deslocadas de outras cidades.

A implantação do grupamento amplia a presença da corporação no interior e garante mais agilidade no atendimento a ocorrências emergenciais. Além de Oriximiná, a unidade terá atuação regional, atendendo também os municípios de Óbidos, Curuá, Juruti, Terra Santa e Faro, fortalecendo a rede de proteção e defesa civil em toda a região oeste do Pará.

A cerimônia de inauguração contou com a presença do governador Helder Barbalho e da vice-governadora Hana Ghassan. Durante o evento, o chefe do Executivo estadual destacou a importância dos investimentos realizados para ampliar a segurança pública. “Hoje é um dia importante para a região, com avanços na educação em Faro e Terra Santa e a implantação do grupamento do Corpo de Bombeiros Militar aqui em Oriximiná. São investimentos que garantem mais segurança e melhor atendimento à população”, afirmou.

Governador Helder e bombeiros durante a inauguração do Grupamento

O novo grupamento conta com um efetivo de cerca de 50 bombeiros militares, incluindo soldados recém-formados do maior concurso da história da corporação. A unidade é comandada pelo 1º tenente Samuel, com subcomando do 2º tenente Alexandre.

A estrutura entregue é moderna e completa, incluindo salas de comando e subcomando, setor administrativo, área de planejamento operacional, logística, dormitórios e auditório. O espaço foi projetado para dar suporte eficiente às atividades operacionais e melhorar a resposta às demandas da população.

Além da estrutura física, o grupamento recebeu novas viaturas, como caminhões de combate a incêndios, veículos de resgate e unidades de apoio rápido. Também foi disponibilizada uma embarcação do tipo bote, fundamental para atendimentos em comunidades ribeirinhas, comuns na região.

De acordo com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, coronel Jayme de Aviz Benjó, o investimento supera seis milhões de reais, abrangendo infraestrutura, equipamentos e veículos modernos.

A criação do 35º Grupamento foi oficializada pelo Decreto nº 4.125, de agosto de 2024, que também instituiu novas unidades em outras regiões do estado.

Para a professora Tânia Mara, a chegada do Corpo de Bombeiros representa mais do que atendimento emergencial. “É um órgão que também atua na prevenção e na educação. Todos ganham com essa iniciativa”, destacou.

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