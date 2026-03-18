Procissão do Encontro 2026 será realizada no dia 27 de março em Óbidos

A tradicional Procissão do Encontro 2026 já tem data marcada e promete reunir fiéis em um dos momentos mais marcantes da programação da Semana Santa em Óbidos. A celebração acontecerá no próximo dia 27 de março (sexta-feira), às 19h, levando às ruas uma forte manifestação de fé, devoção e reflexão.

O evento relembra um dos episódios mais comoventes da Paixão de Cristo: o encontro entre a Virgem Maria e seu Filho, Jesus Cristo, no caminho do Calvário. Após ser flagelado, coroado de espinhos e condenado à morte por Pôncio Pilatos, Jesus carrega a cruz rumo à crucificação, enquanto Maria acompanha, tomada pela dor e compaixão. Esse momento simboliza não apenas o sofrimento de Cristo, mas também a dor profunda de uma mãe diante do sacrifício do filho.

A programação contará com duas procissões que sairão simultaneamente de diferentes pontos da cidade. A imagem do Bom Jesus dos Passos partirá da Igreja de Santa Teresinha, enquanto a imagem de Nossa Senhora das Dores sairá da Igreja de São Pedro. Ambas seguirão em cortejo pelas ruas até se encontrarem na Matriz de São Francisco e Santa Clara, local onde será realizado o momento simbólico do encontro.

Mais do que uma tradição religiosa, a Procissão do Encontro é um convite à reflexão sobre o sofrimento, a fé e a esperança. Durante o trajeto, os fiéis são chamados a meditar sobre as dores de Maria, que acompanham toda a vida de Jesus, desde o seu nascimento até a morte na cruz.

A celebração também reforça a importância da espiritualidade e da união comunitária, sendo um dos momentos mais aguardados pelos católicos do município. A expectativa é de grande participação popular, mantendo viva uma tradição que atravessa gerações.

A organização orienta que os participantes compareçam com antecedência e, se possível, levem velas para acompanhar o percurso, contribuindo para o clima de devoção e recolhimento que marca a procissão.

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