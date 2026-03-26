ÓBIDOS: Missa em Ação de Graças marca os 268 anos da Paróquia Catedral de Sant’Ana

A Paróquia Catedral de Sant’Ana viveu, na noite da última quarta-feira (25), um momento especial de fé e gratidão com a celebração de uma Missa em Ação de Graças pelos seus 268 anos de criação. A cerimônia reuniu fiéis de diversas comunidades e reafirmou a importância histórica, religiosa e cultural da paróquia para o município de Óbidos e toda a região amazônica.

A celebração foi presidida pelo bispo diocesano, Dom Bernardo Johannes, e concelebrada pelos padres Adalberto, Iranilson e Jorge Armando. Em clima de devoção, a comunidade participou ativamente da liturgia, marcada por momentos de oração, louvor e reflexão, destacando o legado de evangelização construído ao longo de mais de dois séculos e meio.

Criada em 1758, a Paróquia de Sant’Ana é considerada um dos principais pilares da fé católica na região. Sua história está diretamente ligada à formação e ao desenvolvimento de Óbidos, que, ainda no período colonial, se destacava por sua posição estratégica às margens do rio Amazonas. Desde os primeiros anos, missionários tiveram papel fundamental na organização da vida religiosa local, lançando as bases de uma comunidade que cresceria e se consolidaria ao longo do tempo.

Com o passar das décadas, a paróquia evoluiu, tornando-se sede paroquial e, posteriormente, Catedral da Diocese de Óbidos. A devoção a Sant’Ana, mãe de Maria e avó de Jesus Cristo, sempre esteve presente no cotidiano dos fiéis, fortalecendo a identidade religiosa do povo obidense. A antiga igreja matriz passou por ampliações e melhorias, dando origem à atual Catedral de Sant’Ana, hoje reconhecida como símbolo de tradição, resistência e fé.

Além da missão evangelizadora, a paróquia também desempenhou papel fundamental na promoção social, educacional e cultural da cidade. Ao longo de sua trajetória, contribuiu significativamente para a formação de valores e para o fortalecimento dos laços comunitários, mantendo-se como referência espiritual para gerações de obidenses.

Durante a homilia, Dom Bernardo destacou a importância de celebrar a história da Igreja local, ressaltando o compromisso contínuo com a missão de anunciar o Evangelho e servir ao próximo. A missa também esteve em sintonia com a Solenidade da Anunciação do Senhor, reforçando o significado do “sim” de Maria como exemplo de fé e entrega.

Ao final da celebração, o sentimento entre os presentes era de gratidão e esperança. A comunidade reconheceu o papel essencial da Paróquia de Sant’Ana na construção da identidade religiosa de Óbidos e renovou seu compromisso com a caminhada cristã.

Ao celebrar seus 268 anos, a paróquia reafirma sua missão de ser luz na vida do povo, mantendo viva a fé e a tradição. Os fiéis seguem confiantes, pedindo a intercessão de Sant’Ana para que continue guiando os caminhos da Igreja e de todo o povo obidense, fortalecendo a esperança e a união da comunidade.

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www.obidos.net.br - Com informações e fotos Mauro Nayan