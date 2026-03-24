Óbidos realiza Consulta Pública Setorial “Cultura Viva em Ação” entre 6 e 9 de abril de 2026

A Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, realizará entre os dias 6 e 9 de abril de 2026 a Consulta Pública Setorial “Cultura Viva em Ação”, um importante momento de diálogo e construção coletiva das políticas culturais do município. O encontro acontecerá no Auditório da Casa de Cultura, sempre das 18h às 21h.
O evento integra o processo de fortalecimento dos Fóruns Setoriais de Cultura, espaços fundamentais para a participação social e para o desenvolvimento das diversas áreas culturais do território obidense.
O que é e para que serve um Fórum Setorial de Cultura
Durante a programação, os participantes poderão compreender melhor o papel dos fóruns, que têm como principais funções:
- Debater políticas públicas: promovem discussões qualificadas sobre necessidades e desafios de cada segmento cultural.
- Articular diferentes setores: reúnem artistas, produtores, gestores, pesquisadores e demais agentes culturais para construir soluções conjuntas.
- Garantir participação social: asseguram que a sociedade civil participe da formulação, implementação e fiscalização das políticas culturais.
- Eleger representantes: possibilitam a escolha de membros da sociedade civil para compor conselhos e colegiados, como o Conselho Municipal de Política Cultural.
- Fortalecer o campo cultural: contribuem para o desenvolvimento de cada setor, respeitando suas especificidades e promovendo modelos de crescimento alinhados à diversidade cultural local.
Quem pode participar
A consulta é aberta a diferentes segmentos:
- Sociedade civil: artistas, produtores culturais, gestores, pesquisadores e cidadãos interessados nas manifestações culturais do município.
- Setores culturais: representantes de áreas como patrimônio, culturas populares, audiovisual, música, teatro, artes visuais, entre outras.
- Poder público: instituições e órgãos responsáveis pela promoção e fomento da cultura.
A iniciativa reforça o compromisso da SECULT com a construção de políticas culturais democráticas, participativas e alinhadas às reais demandas da população.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO.....
https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/8539-obidos-realiza-consulta-publica-setorial-cultura-viva-em-acao-entre-6-e-9-de-abril-de-2026#sigProId1a596fd23f
www.obidos.net.br