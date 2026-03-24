Óbidos realiza Consulta Pública Setorial “Cultura Viva em Ação” entre 6 e 9 de abril de 2026

A Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, realizará entre os dias 6 e 9 de abril de 2026 a Consulta Pública Setorial “Cultura Viva em Ação”, um importante momento de diálogo e construção coletiva das políticas culturais do município. O encontro acontecerá no Auditório da Casa de Cultura, sempre das 18h às 21h.

O evento integra o processo de fortalecimento dos Fóruns Setoriais de Cultura, espaços fundamentais para a participação social e para o desenvolvimento das diversas áreas culturais do território obidense.

O que é e para que serve um Fórum Setorial de Cultura

Durante a programação, os participantes poderão compreender melhor o papel dos fóruns, que têm como principais funções:

Debater políticas públicas : promovem discussões qualificadas sobre necessidades e desafios de cada segmento cultural.

: promovem discussões qualificadas sobre necessidades e desafios de cada segmento cultural. Articular diferentes setores : reúnem artistas, produtores, gestores, pesquisadores e demais agentes culturais para construir soluções conjuntas.

: reúnem artistas, produtores, gestores, pesquisadores e demais agentes culturais para construir soluções conjuntas. Garantir participação social : asseguram que a sociedade civil participe da formulação, implementação e fiscalização das políticas culturais.

: asseguram que a sociedade civil participe da formulação, implementação e fiscalização das políticas culturais. Eleger representantes : possibilitam a escolha de membros da sociedade civil para compor conselhos e colegiados, como o Conselho Municipal de Política Cultural.

: possibilitam a escolha de membros da sociedade civil para compor conselhos e colegiados, como o Conselho Municipal de Política Cultural. Fortalecer o campo cultural: contribuem para o desenvolvimento de cada setor, respeitando suas especificidades e promovendo modelos de crescimento alinhados à diversidade cultural local.

Quem pode participar

A consulta é aberta a diferentes segmentos:

Sociedade civil : artistas, produtores culturais, gestores, pesquisadores e cidadãos interessados nas manifestações culturais do município.

: artistas, produtores culturais, gestores, pesquisadores e cidadãos interessados nas manifestações culturais do município. Setores culturais : representantes de áreas como patrimônio, culturas populares, audiovisual, música, teatro, artes visuais, entre outras.

: representantes de áreas como patrimônio, culturas populares, audiovisual, música, teatro, artes visuais, entre outras. Poder público: instituições e órgãos responsáveis pela promoção e fomento da cultura.

A iniciativa reforça o compromisso da SECULT com a construção de políticas culturais democráticas, participativas e alinhadas às reais demandas da população.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO.....



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