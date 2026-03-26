Professor da UFPA, Dr. Otávio do Canto, participa de workshop internacional na Colômbia

O professor Dr. Otávio do Canto, da Universidade Federal do Pará (UFPa), participou de um importante intercâmbio acadêmico ao visitar a Universidad del Magdalena, na Colômbia. A instituição estrangeira mantém um acordo de cooperação interinstitucional com a universidade brasileira, fortalecendo parcerias voltadas à pesquisa e à formação acadêmica.

Durante a visita, o docente que integra o Programa de Pós-graduação em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia do Núcleo de Meio Ambiente da UFPA, ministrou um workshop direcionado a alunos do primeiro semestre da universidade colombiana. A atividade abordou o desenvolvimento de indicadores socioeconômicos e ambientais, trazendo reflexões relevantes sobre temas atuais e de grande impacto, como erosão costeira, mudanças nos manguezais e eventos meteorológicos extremos.

Dr. Otávio do Canto e a Dra. Celene Milanés da Universidad del Magdalena, na Colômbia

A troca de conhecimentos entre as instituições proporcionou um ambiente de aprendizado prático e contextualizado, aproximando os estudantes de realidades enfrentadas em diferentes regiões costeiras da América Latina. A iniciativa também contribui para a formação de futuros profissionais mais preparados para lidar com desafios ambientais e sociais contemporâneos.

Em publicação nas redes sociais, a Universidad del Magdalena destacou a importância da atividade. “Foi uma experiência enriquecedora que fortalece a formação acadêmica e o intercâmbio de conhecimentos em contextos reais”, afirmou a instituição.

Natural do município de Óbidos, no oeste do Pará, Dr. Otávio do Canto também é professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia, vinculado ao Núcleo de Meio Ambiente da UFPA (PPGEDAM/NUMA/UFPA). Sua atuação acadêmica é reconhecida por contribuir com estudos voltados ao desenvolvimento sustentável e à gestão dos recursos naturais na região amazônica.

A participação do professor no workshop internacional reforça a importância das parcerias entre universidades e o papel da ciência na construção de soluções para desafios ambientais globais, além de evidenciar o protagonismo de pesquisadores amazônicos em espaços acadêmicos internacionais.

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www.obidos.net.br - Fotos cedidas por Otávio do Canto