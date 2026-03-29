Procissão do Encontro reúne comunidade católica em momento de fé e emoção em Óbidos

A noite desta sexta-feira (27) foi marcada por profunda devoção e emoção no município de Óbidos, com a realização da tradicional Procissão do Encontro, promovida pela Região Pastoral local. Inspirada na passagem bíblica — “Perto da Cruz de Jesus, permanecia de pé sua mãe” — a celebração reuniu centenas de fiéis em um dos momentos mais significativos do período quaresmal, que antecede a Semana Santa.

A Procissão do Encontro recorda o doloroso momento em que o Senhor Bom Jesus dos Passos encontra sua Mãe, Nossa Senhora das Dores, no caminho do Calvário. A tradição, profundamente enraizada na fé católica, convida os devotos à contemplação do sofrimento de Cristo e da fortaleza de Maria diante da dor.

A programação teve início com duas procissões simultâneas, partindo de diferentes pontos da cidade. A imagem do Senhor dos Passos saiu da Igreja de Santa Teresinha, enquanto a imagem de Nossa Senhora das Dores iniciou seu percurso na Igreja de São Pedro. Ao longo do trajeto, fiéis acompanharam os cortejos em oração, entoando cânticos e refletindo sobre os mistérios da Paixão de Cristo.

Os dois cortejos seguiram em direção à Igreja Matriz de São Francisco e Santa Clara, onde ocorreu o momento mais aguardado da noite: o encontro das imagens. Em um ambiente de silêncio e reverência, os presentes vivenciaram um instante de profunda espiritualidade, marcado pela contemplação do olhar entre Mãe e Filho, símbolo do amor e da dor compartilhados.

Durante a cerimônia, a Região Pastoral destacou o significado do rito, convidando os fiéis à reflexão sobre o sacrifício, a paciência e a esperança. Considerando o olhar mútuo entre Filho e Mãe, que transpassa os corações como setas de dor. Ver Maria seguir o Cordeiro Imaculado rumo à morte deve nos mover à ternura e à coragem de carregar nossas próprias cruzes com paciência.

Mais do que uma tradição, o rito do Encontro se apresenta como uma verdadeira escola de espiritualidade para o povo, ensinando a enfrentar as dificuldades da vida por meio do silêncio, da fé e do amor a Deus. Inspirados pelo exemplo de Jesus e de Nossa Senhora, os participantes renovaram seu compromisso de viver a Quaresma com mais intensidade, preparando-se para os mistérios da Semana Santa.

A Procissão do Encontro reafirma, assim, a força da fé e da tradição religiosa em Óbidos, fortalecendo os laços comunitários e mantendo viva uma das mais tocantes expressões da religiosidade popular da região.

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www.obidos.net.br - Informações e Fotos Mauro Nayan