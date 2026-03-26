Missa de Domingo de Ramos reúne católicos obidenses na abertura da Semana Santa 2026

A comunidade católica de Óbidos viveu um momento de fé e devoção neste domingo, 28 de março de 2026, com a celebração da tradicional Missa de Domingo de Ramos, que marca o início da Semana Santa. A data, celebrada por católicos em todo o mundo, relembra a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, quando foi acolhido pelo povo com ramos de palmeiras.

Em Óbidos, a programação teve início no Centro Comunitário Santa Maria, nas proximidades do Salão Paroquial, onde o bispo diocesano, Dom Bernardo, realizou a bênção dos ramos levados pelos fiéis. O gesto simbólico recorda a acolhida a Jesus e convida os cristãos a renovarem sua fé e compromisso com os ensinamentos do Evangelho.

Após a bênção, os participantes seguiram em procissão pelas ruas da cidade até a Catedral de Sant’Ana, em um percurso marcado por orações e cânticos, representando o caminho de Cristo rumo ao Calvário. Com os ramos nas mãos, os fiéis reviveram esse momento significativo da tradição cristã, expressando publicamente sua fé.

A Santa Missa foi presidida por Dom Bernardo e reuniu um grande número de católicos obidenses, dando início oficialmente à Semana Santa, período mais importante do calendário litúrgico da Igreja Católica. Durante a celebração, foi destacada a importância do Tríduo Pascal — que compreende a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo — como o centro do mistério da fé cristã.

A liturgia do Domingo de Ramos convida os fiéis à reflexão sobre o amor e o sacrifício de Cristo pela humanidade. É um tempo propício para a oração, penitência e renovação espiritual, no qual os cristãos são chamados a acompanhar Jesus em seu caminho de entrega e redenção.

Ao final da celebração, a mensagem deixada aos presentes reforçou o convite à vivência profunda da Semana Santa, acolhendo e bendizendo aquele que, sendo Deus, se fez humilde servidor. Que este tempo sagrado seja marcado pela paz, esperança e renovação da fé entre todos os fiéis.

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www.obidos.net.br - Informações e Fotos Vander N Andrade