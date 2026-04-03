ÓBIDOS: Comunidade Católica celebra a tradição da Missa do Lava-Pés na Catedral de Sant’Ana

A comunidade católica de Óbidos vivenciou, na noite de quinta-feira (02), um dos momentos mais significativos da fé cristã com a celebração da tradicional Missa do Lava-Pés, realizada na Catedral de Sant’Ana. A cerimônia, presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes, marcou a abertura do Tríduo Pascal, período central do calendário litúrgico da Igreja.

Inspirada no gesto de Jesus Cristo durante a Última Ceia, a celebração relembra o momento em que Ele lavou os pés dos doze apóstolos, ensinando, por meio desse ato, os valores da humildade, do serviço e da caridade. A passagem bíblica proclamada na liturgia reforça esse ensinamento: “Se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros”.

Durante a homilia, Dom Bernardo destacou o verdadeiro significado do Lava-Pés, enfatizando a necessidade de os fiéis praticarem a caridade e se colocarem no lugar do próximo. Em sua reflexão, o bispo convidou a comunidade a viver diariamente uma fé concreta, marcada pela disponibilidade ao serviço e pela confiança em Deus. Como mensagem final, sugeriu uma oração simples e profunda: “Jesus, eu estou aqui; Jesus, eu estou contigo; Jesus, conte comigo; eis-me aqui, faça a sua vontade”.

O rito do Lava-Pés, ponto alto da celebração, emocionou os presentes ao simbolizar o amor de Cristo por cada pessoa e o chamado à vivência do Evangelho por meio de atitudes concretas de solidariedade.

Após a Comunhão, os fiéis participaram de uma breve procissão com o Santíssimo Sacramento até o Centro Comunitário Santa Maria, onde teve início o momento de adoração, prolongando o clima de recolhimento e oração característico da data.

O Tríduo Pascal, iniciado com a Missa da Quinta-feira Santa, prossegue na Sexta-feira da Paixão, segue com o Sábado de Aleluia e culmina na celebração da Páscoa do Senhor, no Domingo, quando os cristãos comemoram a ressurreição de Jesus Cristo, fundamento da fé cristã.

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www.obidos.net.br - Informações e fotos MAuro Nayan