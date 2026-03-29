Fiéis participam de celebrações da Sexta-feira Santa em Óbidos

Celebrações que marcaram marcara da data foram: a Paixão do Senhor, Adoração da Cruz e a Procissão do Senhor Morto.

Nesta Sexta-feira Santa, 3 de abril, a cidade de Óbidos foi palco de intensos momentos de fé e reflexão para os católicos. Em uma tradição profundamente enraizada na história da Igreja, centenas de fiéis participaram das celebrações que marcaram a data, com destaque para a Paixão do Senhor, Adoração da Cruz e a Procissão do Senhor Morto.

A programação teve início na Catedral de Sant’Ana, onde foi realizada a Celebração da Paixão do Senhor. A cerimônia litúrgica relembrou o sofrimento e a morte de Jesus Cristo, tendo como ponto central a proclamação da Paixão segundo o Evangelho. Durante a celebração, a comunidade foi convidada a meditar sobre o mistério do Crucificado a partir das perspectivas da Virgem Maria, do Discípulo Amado e do centurião que transpassou o lado de Cristo.

Um dos momentos mais marcantes foi conduzido por Dom Bernardo, que apresentou aos fiéis um fragmento da pedra do Santo Sepulcro e uma relíquia com parte da Cruz de Cristo. O gesto proporcionou aos presentes uma conexão espiritual com Jerusalém, local da ressurreição.

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Em seguida, ocorreu a Adoração da Cruz, rito que remonta ao século IV e simboliza a veneração ao sacrifício de Jesus. Em um gesto de profunda reverência, os fiéis se aproximaram para tocar ou beijar a cruz, relembrando o ato supremo de amor de Cristo pela humanidade.

Durante o rito, o bispo conduziu solenemente a cruz, apresentando-a à assembleia como sinal de salvação. Para os católicos, o gesto não representa um adeus, mas a celebração da vitória sobre a morte e a esperança na ressurreição.

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Após a celebração, a comunidade saiu em procissão pelas ruas da cidade com a imagem de Jesus Morto. A Procissão do Senhor Morto percorreu diversos bairros em um clima de silêncio e contemplação, intercalado por cânticos religiosos. A tradição, que tem origem entre os séculos XV e XVI em Portugal, permanece viva em Óbidos como parte das celebrações da Semana Santa.

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Liderado por Dom Bernardo, o cortejo reuniu fiéis de diferentes idades, reforçando valores como sacrifício, amor e esperança. A forte participação popular evidenciou a importância da data para a comunidade católica local, que mantém viva uma tradição que atravessa gerações e fortalece a espiritualidade no município.

www.obidos.net.br - Informações e foto de Vander Na Andrade e Mauro Nayam