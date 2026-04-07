Aces e Faciapa anunciam lançamento da Feira Tapajós Negócios para 20 de abril

A economia do Oeste do Pará ganha um novo impulso com o lançamento oficial da Feira Tapajós Negócios 2026, em Santarém. O evento de lançamento ocorrerá no dia 20 de abril, na sede da ACES, reunindo autoridades, empresários e a imprensa para apresentar as novidades daquela que promete ser a maior edição da história.

Fruto de parceria entre a Federação das Associações Comerciais do Estado do Pará (FACIAPA) e a Associação Comercial de Santarém (ACES), a feira prospecta movimentar mais de R$ 150 milhões entre negócios diretos e parcerias de pós-evento. Sob a coordenação dos empresários Alberto Oliveira (Faciapa) e Alexandre Chaves (Aces), o evento foca na integração entre 150 expositores e um público estimado de 35 mil visitantes.

Lançamento e Expectativas

Em 20 de abril servirá como o pontapé inicial para a comercialização de espaços e apresentação do cronograma de inovação e sustentabilidade. Segundo a coordenação, a união entre a Federação Estadual e a Associação local fortalece a credibilidade da feira, atraindo investidores de diversos segmentos.

"Nosso objetivo é promover o fortalecimento institucional e o networking empresarial, consolidando Santarém como um hub de desenvolvimento para toda a região do Tapajós", destacam os coordenadores Alberto Oliveira e Alexandre Chaves.

Impacto Econômico e Regional

A Feira Tapajós Negócios 2026 não apenas fomenta vendas imediatas, projetadas em R$ 80 milhões durante os dias de evento, mas também visa a capacitação e a modernização das cadeias produtivas locais. A expectativa é que o impacto comercial ultrapasse as fronteiras de Santarém, beneficiando o setor produtivo de todo o Oeste paraense.

Lançamento Feira Tapajós Negócios 2026

Data do Lançamento: 20 de abril de 2026.

Local: ACES – Praça da Bandeira – 565 - Centro

Realização: Faciapa e Aces

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