Festas juninas exigem atenção redobrada com segurança elétrica e ligações provisórias

Equatorial Pará alerta sobre riscos de fogueiras, enfeites próximos à rede e orienta organizadores de eventos.

Com a chegada do período junino, ruas e comunidades começam a se preparar para as tradicionais quermesses e arraiais. Além da decoração e da programação cultural, a Equatorial Pará reforça a importância dos cuidados com a segurança elétrica durante os festejos, principalmente em relação à montagem de estruturas próximas da rede de energia.

Segundo a distribuidora, um dos principais riscos nesta época do ano é a instalação de bandeirolas, fios decorativos e estruturas metálicas em postes ou próximos da fiação elétrica, situação que pode provocar curtos-circuitos, interrupções no fornecimento de energia e acidentes graves.

O gerente de Relacionamento da Equatorial Pará, Gilliard Vaz, alerta que nenhum material decorativo deve ser preso à rede elétrica. “Quem vai organizar quermesses ou festas juninas precisa evitar colocar bandeirolas e enfeites na fiação elétrica ou utilizar postes como suporte. Isso pode provocar acidentes, incêndios e colocar vidas em risco”, destaca.

Outro ponto de atenção são as fogueiras, elemento tradicional das festas juninas, mas que também podem representar perigo. A orientação é não fazer fogueira perto da rede de energia.

Ligações provisórias devem ser solicitadas com antecedência

Para garantir o fornecimento de energia de forma regular e segura, os organizadores precisam solicitar autorização junto à prefeitura e aos órgãos responsáveis pela liberação do evento. Após a emissão do alvará, o pedido deve ser realizado em uma agência da distribuidora, com apresentação dos documentos pessoais, período da festa e carga elétrica prevista para utilização.

A orientação da distribuidora é que todo o processo seja iniciado com pelo menos uma semana de antecedência para garantir a instalação da estrutura elétrica dentro do prazo e com segurança.

A Equatorial Pará reforça que o planejamento adequado e o respeito às normas de segurança são fundamentais para que as festas juninas aconteçam com segurança, e fornecimento de energia de qualidade para todos os participantes.

Dicas de segurança

Não faça ligações clandestinas

Não acenda fogueira perto da rede de energia

Não utilize cabos para improvisar ligações de energia entre barracas

Evite soltar fogos perto da rede elétrica

POR: Weldon Luciano