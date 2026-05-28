Festas juninas exigem atenção redobrada com segurança elétrica e ligações provisórias

Equatorial Pará alerta sobre riscos de fogueiras, enfeites próximos à rede e orienta organizadores de eventos.
Com a chegada do período junino, ruas e comunidades começam a se preparar para as tradicionais quermesses e arraiais. Além da decoração e da programação cultural, a Equatorial Pará reforça a importância dos cuidados com a segurança elétrica durante os festejos, principalmente em relação à montagem de estruturas próximas da rede de energia.
Segundo a distribuidora, um dos principais riscos nesta época do ano é a instalação de bandeirolas, fios decorativos e estruturas metálicas em postes ou próximos da fiação elétrica, situação que pode provocar curtos-circuitos, interrupções no fornecimento de energia e acidentes graves.
O gerente de Relacionamento da Equatorial Pará, Gilliard Vaz, alerta que nenhum material decorativo deve ser preso à rede elétrica. “Quem vai organizar quermesses ou festas juninas precisa evitar colocar bandeirolas e enfeites na fiação elétrica ou utilizar postes como suporte. Isso pode provocar acidentes, incêndios e colocar vidas em risco”, destaca.
Outro ponto de atenção são as fogueiras, elemento tradicional das festas juninas, mas que também podem representar perigo. A orientação é não fazer fogueira perto da rede de energia.
Ligações provisórias devem ser solicitadas com antecedência
Para garantir o fornecimento de energia de forma regular e segura, os organizadores precisam solicitar autorização junto à prefeitura e aos órgãos responsáveis pela liberação do evento. Após a emissão do alvará, o pedido deve ser realizado em uma agência da distribuidora, com apresentação dos documentos pessoais, período da festa e carga elétrica prevista para utilização.
A orientação da distribuidora é que todo o processo seja iniciado com pelo menos uma semana de antecedência para garantir a instalação da estrutura elétrica dentro do prazo e com segurança.
A Equatorial Pará reforça que o planejamento adequado e o respeito às normas de segurança são fundamentais para que as festas juninas aconteçam com segurança, e fornecimento de energia de qualidade para todos os participantes.
Dicas de segurança
- Não faça ligações clandestinas
- Não acenda fogueira perto da rede de energia
- Não utilize cabos para improvisar ligações de energia entre barracas
- Evite soltar fogos perto da rede elétrica
POR: Weldon Luciano