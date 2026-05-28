Adepará faz ações de conscientização com 'Dia B da Brucelose e Tuberculose'

Mobilização estadual ocorrerá de 22 a 26 de junho e reforçará a prevenção, o controle sanitário e a proteção da saúde pública e da pecuária paraense.

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará), por meio da Gerência de Sanidade dos Ruminantes (Gesar), realizará, de 22 a 26 de junho, o “Dia B da Brucelose e Tuberculose”, uma mobilização estadual voltada à conscientização, prevenção e combate dessas zoonoses que afetam a saúde pública e a produção pecuária no Estado.

Implantada em 2022, a iniciativa busca fortalecer as ações de educação sanitária, incentivar a vacinação obrigatória de fêmeas bovinas e bubalinas, estimular a realização de exames de diagnóstico e orientar a população sobre o consumo seguro de produtos de origem animal inspecionados.

Neste ano, a brucelose foi escolhida como doença-alvo do mês da saúde animal, reforçando a importância das medidas de prevenção, do controle sanitário e da proteção da pecuária brasileira.

Conscientização e prevenção

A programação tem como objetivo ampliar as estratégias de conscientização e mobilização social para reduzir a incidência da brucelose e da tuberculose animal no Pará. As atividades serão adaptadas às características de cada região atendida pela Adepará e poderão incluir palestras educativas, blitz sanitárias, ações em feiras agropecuárias, visitas técnicas, entrevistas em emissoras de rádio e televisão locais, além da distribuição de materiais informativos.

A ação também pretende orientar produtores rurais, consumidores e demais integrantes da cadeia produtiva da carne e do leite sobre os riscos dessas doenças. Outro foco será reforçar a importância da notificação à Adepará em casos suspeitos, bem como divulgar os cuidados necessários para garantir a segurança sanitária dos rebanhos e da população.

Mobilização estadual

As atividades ocorrerão de forma simultânea em todas as Unidades Regionais e Locais da Adepará, com o apoio das áreas de Educação Sanitária, Inspeção Estadual e Defesa Animal, além de parceiros institucionais.

A mobilização integra as ações permanentes da Agência voltadas ao fortalecimento da sanidade animal no Pará, contribuindo para a proteção dos rebanhos, a qualidade dos produtos de origem animal e a segurança da população.

FONTE: Agência Pará