Comunidade do Mamauru celebra São Pedro com círio fluvial, fé e valorização das tradições ribeirinhas

Por: João Canto.

A comunidade do Mamauru, localizada na região do Lago do Mamauru, interior de Óbidos, viveu na sexta-feira (26) um dos momentos mais marcantes da Festividade de São Pedro 2026. Em uma tarde de clima agradável e com um belo pôr do sol sobre as águas do Lago do Mamauru, dezenas de moradores com suas embarcações, devotos e visitantes participaram do tradicional Círio Fluvial em homenagem ao padroeiro da comunidade.

Os preparativos para a romaria começaram ainda pela manhã, quando o andor de São Pedro foi ornamentado pela família Ferreira. Em seguida, a imagem foi conduzida até a Casa do Lago Amazônia Agrobio, propriedade da família, ponto de partida da procissão fluvial.

Na Casa do Lago, de onde saiu o Círio de S Pedro

Por volta das 18h30, a romaria saiu em direção à comunidade, acompanhada por dezenas de embarcações de diversos portes, em um cenário marcado pela fé, devoção e confraternização entre os participantes. Após cerca de uma hora de percurso pelas águas do lago, o cortejo chegou ao destino por volta das 19h30, sendo recebido com uma salva de fogos de artifício.

Romaria Fluvial no Lago do Curumu

Logo após a chegada da imagem, foi celebrada uma missa presidida pelo padre Edson Galego. Durante a homilia, o sacerdote destacou a importância da partilha e da solidariedade entre as famílias, utilizando a trajetória de São Pedro como exemplo de fé, compromisso e serviço à comunidade.

Missa celebrada pelo Pe. Galeno

Encerrada a celebração religiosa, os participantes prestigiaram o tradicional leilão da festividade, que reuniu diversos prêmios, com destaque para os concorridos galetos assados, uma das marcas das festas religiosas do interior amazônico. A renda arrecadada será destinada à manutenção da Igreja de São Pedro e às atividades da comunidade.

Comunidade de São Pedro do Curumu

A programação seguiu durante a noite com uma animada seresta ao som das bandas Expreson e Perfil, reunindo moradores e visitantes em um momento de lazer e confraternização.

Programação continua neste sábado

A Festividade de São Pedro prossegue neste sábado (27) com uma série de atividades esportivas e recreativas. Entre os destaques estão a tradicional corrida de rabeta, uma das atrações mais aguardadas pelos ribeirinhos, e um mini torneio de futebol envolvendo equipes da comunidade e localidades vizinhas.

O encerramento da programação está previsto para a noite, a partir das 20h, com bingo, leilão de vales e ofertas, além de apresentações musicais ao vivo. A Banda Perfil fará uma apresentação especial, marcando sua primeira participação na festividade da comunidade.

Segundo uma das coordenadoras, Sra. Madalena, a Festa de São Pedro representa um importante momento de fortalecimento da fé, da convivência comunitária e da valorização das tradições ribeirinhas do Lago do Mamauru.

“A presença de todos é muito importante para alegrar nossa programação. Que São Pedro abençoe cada família”, comentou Madalena.

Trabalho coletivo garante a realização da festa

A realização da Festividade de São Pedro conta com o empenho da coordenação da comunidade e de diversos voluntários que colaboram na organização das atividades religiosas e sociais. Entre os colaboradores estão Amilton Caetano, Vilma, Eliana, Manuela, Cleia, Emília, Miquela, Júnior, Alton, Neiso, Ana Paula, Norleide, Sofia, Brendha e Cleane, além de moradores e apoiadores que ajudam a manter viva uma das mais tradicionais celebrações religiosas da região.

GALERIAS DE FOTOS.....



















































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www.obidos.net.br - Fotos de João Canto