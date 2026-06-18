Comunidade Mamauru celebra Festividade de São Pedro com círio fluvial, competições e programação religiosa

A comunidade Mamauru, localizada na região de Óbidos, está em clima de fé e confraternização com a realização da tradicional Festividade de São Pedro 2026. Como parte dos preparativos para a celebração do padroeiro dos pescadores, a imagem de São Pedro foi conduzida nesta terça-feira (23), pelos comunitários do Mamauru, para a Casa do Lago Amazônia Agrobio,propriedade da família Ferreira, local de onde partirá o Círio Fluvial na próxima sexta-feira, dia 26 de junho.

A festividade é organizada pela coordenação da comunidade e reúne moradores, devotos, peregrinos e visitantes em uma programação que combina momentos religiosos, atividades esportivas e atrações culturais.

De acordo com a coordenação, o Círio Fluvial acontecerá na sexta-feira (26), com saída às 19h da Casa do Lago Amazônia Agrobio, na comunidade Mamauru. Após a chegada da procissão, será celebrada uma missa presidida pelo padre Edson Galego.

A programação da noite contará ainda com sorteio de brindes para os proprietários de embarcações participantes do círio, leilão de ofertas e apresentações musicais ao vivo com as bandas Expreson e Perfil.

No sábado (27), as atividades começam pela manhã com a tradicional corrida de rabeta, marcada para as 8h. À tarde, será realizado um mini torneio de futebol envolvendo equipes da comunidade e localidades vizinhas.

O encerramento da programação ocorrerá à noite, a partir das 20h, com bingo, leilão de vales e ofertas, além de apresentações musicais ao vivo. A Banda Perfil fará uma apresentação especial, marcando sua primeira participação na comunidade durante a festividade.

A coordenação da Festa de São Pedro destaca que o evento é um momento de união, devoção e valorização das tradições ribeirinhas, convidando toda a população a participar das celebrações.

“Venha participar conosco. Sua presença é muito importante para alegrar nossa programação. Que São Pedro abençoe cada família”, destaca a mensagem divulgada pelos organizadores.

A Festividade de São Pedro conta com o empenho da coordenação da comunidade e de diversos voluntários, entre eles Amilton Caetano, Vilma, Eliana, Manuela, Cleia, Emília, Miquela, Júnior, Alton, Neiso, Ana Paula, Norleide, Sofia, Brendha e Cleane, além de moradores e colaboradores que contribuem para a realização da programação religiosa e social em homenagem ao padroeiro da comunidade Mamauru.

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www.obidos.net.br – Fotos de João Canto