Governo do Pará e Santa Casa de Misericórdia assinam convênio que fortalece serviços de saúde em Óbidos

ÓBIDOS (PA) – A quinta-feira (25) foi marcada por importantes avanços para a população de Óbidos. Além da inauguração da 33ª Usina da Paz do Pará, aconteceu o evento de assinatura de um convênio entre o Governo do Estado do Pará e a Santa Casa de Misericórdia de Óbidos (Hospital Dom Floriano), garantindo a contratação de serviços médicos especializados para atendimento aos usuários da Santa Casa.

A governadora Hana Ghassan, acompanhada do secretário de Estado de Saúde Pública, Ualame Fialho, e de sua comitiva, esteve no município para cumprir agenda oficial. Após a entrega da Usina da Paz e outros compromissos institucionais, a comitiva foi recebida no Hospital Dom Floriano pelo bispo da Diocese de Óbidos, Dom Bernardo Bahlmann e pelo Frei Francisco Belotti, para a formalização do convênio.

Governadora Hana assinado o convênio

Autoridades Federais, Estaduais e Municipais, como o Prefeito Jaime silva e vereadores, como também a população em geral, prestigiaram esse importante evento de assinatura de convênio para melhoria da saúde em Óbidos.

O Convênio nº 03/2026 assinado, prevê a contratação, pelo Estado do Pará, de serviços de atenção à saúde de média e alta complexidade oferecidos pela Santa Casa de Misericórdia de Óbidos. Entre os atendimentos contemplados estão internações em leitos cirúrgicos nas especialidades de ortopedia, urologia e ginecologia, além de leitos obstétricos para partos normais e cesáreos, leitos clínicos e pediátricos.

Dom Bernardo aninando o convênio

O acordo também inclui serviços de apoio diagnóstico e terapêutico (SADT) e consultas ambulatoriais em diversas especialidades, como ortopedia, oftalmologia, urologia, ginecologia, obstetrícia e gastroenterologia/coloproctologia. Os atendimentos serão ofertados de forma complementar aos usuários do SUS vinculados ao Complexo Regulador Regional (CRR) de Santarém.

De acordo com o documento, o valor anual estimado para a execução do convênio é de R$ 10.323.734,40, enquanto o repasse mensal poderá chegar a R$ 860.311,20, condicionado ao cumprimento das metas assistenciais estabelecidas em contrato. A vigência inicial é de um ano, com possibilidade de prorrogação mediante termo aditivo.

Hospital centenário

A Santa Casa de Misericórdia de Óbidos, mantenedora do Hospital Dom Floriano, é uma instituição filantrópica de saúde que desempenha papel fundamental na assistência médica da região.

Sua criação foi idealizada pelo capitão médico Dr. João Braulino de Carvalho, que, em 1920, iniciou uma campanha junto à população para arrecadar recursos destinados à construção de um hospital capaz de atender às necessidades da comunidade, realizando cirurgias, internações e partos.

A instituição foi inaugurada em 7 de setembro de 1922, durante as comemorações do Centenário da Independência do Brasil, quando também foi criada a Associação de Caridade Santa Casa de Misericórdia de Óbidos.

Fortalecimento da assistência à saúde

A assinatura do convênio representa um importante reforço para a rede pública de saúde no Baixo Amazonas, ampliando o acesso da população a serviços especializados e fortalecendo a atuação do Hospital Dom Floriano como referência regional.

A parceria reafirma o compromisso da Santa Casa de Misericórdia de Óbidos em oferecer atendimento digno, humanizado e de qualidade, contribuindo para a melhoria da assistência à saúde das comunidades do interior da Amazônia paraense.

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