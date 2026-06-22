Governadora do Pará Hana Ghassan inaugura a 33ª Usina da Paz em Óbidos

ÓBIDOS (PA) – A governadora do Pará, Hana Ghassan, inaugurou nesta quinta-feira (25) a Usina da Paz de Óbidos, no oeste paraense. A unidade é a 33ª entregue pelo Governo do Estado e passa a integrar um dos maiores programas de cidadania, transformação social e prevenção à violência do país.

Instalada na Rodovia PA-437, na confluência com a estrada do Curumu, nas proximidades do Aeroporto de Óbidos, a Usina da Paz foi projetada para oferecer mais de 70 serviços gratuitos à população, abrangendo áreas como saúde, assistência social, educação, esporte, cultura, lazer e qualificação profissional.

A cerimônia de inauguração contou com a presença da Governadora e sua comitiva, do prefeito de Óbidos, Jaime Silva; Bispo de Óbidos Dom Bernado, Frei Francico, além de autoridades federais, estaduais e municipais e moradores do município, que acompanharam a entrega do novo equipamento público.

Governadora Hana falando para o público

Com estrutura moderna e integrada, a Usina da Paz dispõe de complexo poliesportivo, piscina, teatro, biblioteca, laboratórios de informática e robótica, salas de capacitação profissional, espaço de gastronomia e ambientes destinados ao atendimento em saúde, promoção da cidadania e atividades culturais.

A construção da unidade teve início em 2023, por meio de parceria entre o Governo do Estado e empresas privadas, através do Programa Estrutura Pará. Durante a execução das obras, mais de 100 postos de trabalho foram gerados, contribuindo para o fortalecimento da economia local.

Meninada aproveitou a oportunidade para se refrescar na piscina

Segundo o Governo do Pará, a nova Usina da Paz beneficiará diretamente mais de 55 mil moradores de Óbidos, além de ampliar o acesso da população de municípios vizinhos a serviços públicos gratuitos e oportunidades de desenvolvimento social.

Transformação social

As Usinas da Paz integram o Programa Territórios pela Paz (TerPaz) e são consideradas uma das principais políticas públicas de cidadania e inclusão social do Estado. Desde a inauguração da primeira unidade, em 2021, cerca de 15 milhões de atendimentos já foram realizados em todo o Pará.

Com a entrega da unidade de Óbidos, o Governo do Estado alcança a marca de 33 Usinas da Paz em funcionamento, consolidando uma das maiores redes integradas de cidadania, assistência social e prevenção à violência do país, fortalecendo a presença do projeto no interior paraense.

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