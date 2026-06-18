Sorteio define ordem de apresentação das quadrilhas juninas e grupos de carimbó do Arraiá dos Pauxis 2026

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Óbidos realizou, na noite desta terça-feira (23), o sorteio que definiu a ordem de apresentação dos concursos intermunicipais de quadrilhas juninas e grupos de carimbó que participarão do Festival Arraiá dos Pauxis 2026. O sorteio foi transmitido ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura de Óbidos.
Os concursos ocorrerão nos dias 3 e 4 de julho, na Praça da Cultura, um dos principais espaços de realização da programação junina do município. O evento integra o calendário cultural de Óbidos e reúne grupos folclóricos de diferentes cidades da região Oeste do Pará.
Ao todo, dez quadrilhas juninas dos municípios de Óbidos, Oriximiná e Monte Alegre confirmaram participação no concurso intermunicipal, além de três grupos de carimbó de Óbidos e Santarém, que se apresentarão na primeira noite do festival.
A programação terá início na sexta-feira, 3 de julho, com o concurso de grupos de carimbó. No sábado, 4 de julho, será realizada a disputa das quadrilhas juninas, reunindo representantes de quatro municípios paraenses.
Ordem de apresentação dos grupos de carimbó
Sexta-feira – 3 de julho
- Carimbó da Terra – Distrito de Curuai (Santarém)
- Carimbó Coração da Amazônia – Óbidos
- Swing de Carimbó – Óbidos
Ordem de apresentação das quadrilhas juninas
Sábado – 4 de julho
- Bailando na Roça – Oriximiná
- Baila Brasil – Monte Alegre
- Brincando de São João – Óbidos
- Império Junino – Oriximiná
- Brincando com Magia – Distrito do Flexal (Óbidos)
- Coração Junino – Óbidos
- Baila Comigo – Oriximiná
- Realeza Junina – Monte Alegre
- Sensação Junina – Óbidos
- Lumi'Arte – Oriximiná
A expectativa da organização é de que o Arraiá dos Pauxis 2026 atraia grande público à Praça da Cultura, fortalecendo a valorização das tradições juninas e promovendo o intercâmbio cultural entre os municípios participantes. O festival é considerado um dos eventos mais importantes do calendário cultural obidense, reunindo apresentações folclóricas, música, dança e manifestações da cultura popular amazônica.
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www.obidos.net.br - FONTE: SECULT/Óbidos