Sorteio define ordem de apresentação das quadrilhas juninas e grupos de carimbó do Arraiá dos Pauxis 2026

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Óbidos realizou, na noite desta terça-feira (23), o sorteio que definiu a ordem de apresentação dos concursos intermunicipais de quadrilhas juninas e grupos de carimbó que participarão do Festival Arraiá dos Pauxis 2026. O sorteio foi transmitido ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura de Óbidos.

Os concursos ocorrerão nos dias 3 e 4 de julho, na Praça da Cultura, um dos principais espaços de realização da programação junina do município. O evento integra o calendário cultural de Óbidos e reúne grupos folclóricos de diferentes cidades da região Oeste do Pará.

Ao todo, dez quadrilhas juninas dos municípios de Óbidos, Oriximiná e Monte Alegre confirmaram participação no concurso intermunicipal, além de três grupos de carimbó de Óbidos e Santarém, que se apresentarão na primeira noite do festival.

A programação terá início na sexta-feira, 3 de julho, com o concurso de grupos de carimbó. No sábado, 4 de julho, será realizada a disputa das quadrilhas juninas, reunindo representantes de quatro municípios paraenses.

Ordem de apresentação dos grupos de carimbó

Sexta-feira – 3 de julho

Carimbó da Terra – Distrito de Curuai (Santarém) Carimbó Coração da Amazônia – Óbidos Swing de Carimbó – Óbidos

Ordem de apresentação das quadrilhas juninas

Sábado – 4 de julho

Bailando na Roça – Oriximiná Baila Brasil – Monte Alegre Brincando de São João – Óbidos Império Junino – Oriximiná Brincando com Magia – Distrito do Flexal (Óbidos) Coração Junino – Óbidos Baila Comigo – Oriximiná Realeza Junina – Monte Alegre Sensação Junina – Óbidos Lumi'Arte – Oriximiná

A expectativa da organização é de que o Arraiá dos Pauxis 2026 atraia grande público à Praça da Cultura, fortalecendo a valorização das tradições juninas e promovendo o intercâmbio cultural entre os municípios participantes. O festival é considerado um dos eventos mais importantes do calendário cultural obidense, reunindo apresentações folclóricas, música, dança e manifestações da cultura popular amazônica.

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