Terra Santa celebra emocionante Círio Fluvial em honra a Santa Isabel

Procissão reuniu centenas de fiéis e marcou um dos momentos mais aguardados da festividade da padroeira do município

O município de Terra Santa viveu, na noite do último sábado, 20 de junho, um dos momentos mais marcantes de sua programação religiosa com a realização do tradicional Círio Fluvial em honra à padroeira, Santa Isabel Rainha de Portugal. A celebração reuniu centenas de fiéis em uma demonstração de fé, devoção e união, tendo como tema deste ano: "A exemplo de Santa Isabel, construiremos a Paz."

A imagem da santa saiu da comunidade de Santo Antônio, no início da noite, a bordo da embarcação principal, que foi acompanhada por dezenas de barcos de diferentes portes, formando um grande cortejo pelas águas do município até o Lago do Algodoal.

Enquanto a procissão seguia pelo percurso fluvial, uma multidão aguardava a chegada da padroeira na orla da cidade. Em clima de oração, cânticos e emoção, os fiéis receberam a imagem ao som de fogos de artifício, transformando a chegada em um dos momentos mais emocionantes da festividade.

A acolhida foi conduzida pelo pároco, padre Rodrigo Allan, e pelo bispo da Diocese de Óbidos, Dom Bernardo, que acompanharam a procissão terrestre até a Igreja Matriz, onde foi celebrada a Santa Missa presidida pelo bispo diocesano.

Durante a celebração, Dom Bernardo agradeceu o empenho de todos os voluntários, equipes e instituições envolvidas na organização do Círio. Em sua homilia, ressaltou que a realização de uma celebração tão grandiosa é fruto da união da comunidade e reforçou a mensagem da festividade, inspirada no exemplo de Santa Isabel na construção da paz, da fraternidade e da esperança.

O Círio Fluvial é considerado um dos pontos altos da programação em honra à padroeira de Terra Santa, reunindo moradores, visitantes e peregrinos em uma manifestação de profunda religiosidade e tradição, fortalecendo a identidade cultural e espiritual do município.

Ao final da celebração, renovou-se entre os fiéis o desejo de que Santa Isabel Rainha de Portugal continue intercedendo pelo povo terrasantense, inspirando gestos de solidariedade, reconciliação e paz em toda a comunidade.

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www.obidos.net.br - Informações e fotos cedidas por Pe. Rodrigo