Imagem de Senhora Sant’Ana é revitalizada e recebe novos cuidados para a Festividade 2026 em Óbidos

ÓBIDOS (PA) – A imagem de Senhora Sant’Ana, localizada na Praça de Sant’Ana, em Óbidos, passou por um processo de revitalização que devolveu maior destaque aos detalhes artísticos da obra e reforçou sua importância como símbolo da fé católica no município.

O trabalho foi realizado pelos artistas Aladilson Marques e Hanilton Cerdeira, que se dedicaram à recuperação estética da escultura, evidenciando seus traços, formas e acabamento. A intervenção teve como objetivo preservar a obra e proporcionar uma apresentação mais expressiva da padroeira da Diocese de Óbidos.

A imagem foi inaugurada em abril de 2011 e concebida pelo artista plástico de Santarém, Apolinário (in memoriam), que deixou um importante legado artístico e cultural para a cidade. Desde então, o monumento tornou-se um dos principais pontos de referência da Praça de Sant’Ana e um local de devoção para moradores e visitantes.

A revitalização integra os preparativos para a Festividade de Sant’Ana 2026, que reúne milhares de fiéis durante o mês de julho em Óbidos. A iniciativa busca garantir que os espaços religiosos e de acolhimento aos peregrinos estejam bem conservados e preparados para receber o público que participa das celebrações em homenagem à padroeira.

Além de valorizar o patrimônio artístico e religioso do município, a ação representa um gesto de cuidado e respeito à tradição da festividade, fortalecendo os vínculos de fé e devoção que marcam a história da comunidade católica obidense.

Com a imagem renovada, a Praça de Sant’Ana passa a oferecer aos fiéis e visitantes um ambiente ainda mais acolhedor para momentos de oração, contemplação e celebração durante a programação da Festividade de Sant’Ana 2026.

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