Festividade de São Pedro do Bairro Bela Vista segue com intensa programação religiosa e cultural em Óbidos

A comunidade católica do Bairro Bela Vista, em Óbidos, vive mais uma edição da tradicional Festividade de São Pedro, padroeiro dos pescadores, que iniciou no último dia 24 de junho e prossegue até o dia 29, reunindo moradores e visitantes em uma programação que alia fé, confraternização e manifestações culturais.

Na noite desta quinta-feira (25), os fiéis participaram de uma procissão pelas ruas do bairro, seguida da celebração da Santa Missa. Após o momento religioso, a programação continuou no arraial com um jantar comunitário, oferecendo diversas opções gastronômicas aos participantes.

A animação prosseguiu com leilões, bingo e o tradicional show de calouros infantil, que contou com a participação de crianças da comunidade, acompanhadas pelos músicos Didico e Noelson. A festa se estendeu até altas horas, reunindo famílias em um ambiente de alegria e confraternização.

Nesta sexta-feira (26), a programação tem continuidade com nova procissão e celebração eucarística. À noite, as atividades culturais seguem com a realização do show de calouros para adultos, mantendo viva uma das atrações mais aguardadas da festividade.

O encerramento acontece no próximo dia 29 de junho, data dedicada a São Pedro, com uma programação especial que reúne celebrações religiosas e atividades culturais, marcando o ponto alto da festa.

Além de fortalecer a devoção ao santo padroeiro dos pescadores, a Festividade de São Pedro do Bairro Bela Vista, que tem como presidente Ronielson, preserva uma tradição da comunidade, promovendo a integração entre os moradores e valorizando a cultura popular e a religiosidade que fazem parte da identidade do povo obidense.

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