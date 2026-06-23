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Câmara de Curuá concede Título de Cidadão Curuaense ao Bispo Dom Bernardo Johannes, OFM

Câmara de Curuá concede Título de Cidadão Curuaense ao Bispo Dom Bernardo Johannes, OFM

Em uma Sessão Solene realizada na noite de sexta-feira (26), a Câmara Municipal de Curuá outorgou o Título de Cidadão Curuaense ao Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes, OFM. A honraria é um reconhecimento oficial aos relevantes serviços prestados pelo Bispo à população local, com especial destaque para suas atuações nas áreas pastoral e social.

A homenagem é em conformidade com o Edital de Convocação n° 04/2026 , de autoria da casa legislativa, por intermédio do Vereador Anilton Pereira de Almeida. Segundo o texto do decreto, a concessão do título valida a significativa contribuição de Dom Bernardo para o fortalecimento da fé católica, a expansão da ação pastoral e o zelo constante com as famílias da região amazônica, além de grande incentivador de projetos sociais que promovem o desenvolvimento humano das população local. Alemão de nascimento, e brasileiro de naturalização, o Bispo missionário franciscano adotou a Amazônia como campo de missão e vida, desde de 2009. Durante a cerimônia, foi ressaltado o seu compromisso com a sensibilidade humana e a trabalho social. Sua trajetória episcopal é marcada por uma gestão de proximidade com o povo, pautada pela defesa intransigente da dignidade humana e pelo suporte direto às comunidades tradicionais e ribeirinhas.

Durante sua fala, o Bispo Dom Bernardo, agradeceu a Câmara de Vereadores pelo título de Cidadão Curuaense, de modo especial ao Vereador Anilton Pereira de Almeida, e mencionou o convênio do Governo do Pará com a Santa Casa, um marco histórico para toda região que é atendida pela Santa Casa de Óbidos, ainda anunciou o lançamento do "BAMBINO GESU", o quarto Barco Hospital a operar na região, mais um avanço imensurável para a saúde na região amazônica, a nova embarcação de saúde será totalmente dedicada à pediatria, o hospital flutuante levará atendimento médico especializado, exames e carinho diretamente às crianças das comunidades ribeirinhas e de áreas de difícil acesso, consolidando um novo capítulo na assistência humanitária.

Durante a cerimônia, estava presente a Sra. Zeca, que por muitos anos foi secretária paroquial e grande colaboradora da Fazenda da Esperança, foi destacado o trabalho dela pela Fazenda da Esperança e os esforços em ajudar as pessoas que precisam de recuperação. Também estava presente as Irmãs da Congregação das Irmãs Franciscanas Filhas dos Sagrados Corações de Jesus e Maria, acompanhadas das pessoas que compõem o Projeto Mulheres e Crianças na Amazônia, se fez presente o Prefeito Municipal, Jair Damasceno, e a primeira Dama, Francilene Damasceno, que são benfeitores da Fazenda da Esperança Santa Clara.

A entrega do título oficializa o que já era sentido pela comunidade, o reconhecimento de Dom Bernardo Johannes como um filho da terra, unido a Curuá não apenas pelo ofício religioso, mas pelo profundo laço de dedicação ao seu povo.

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FONTE:Diocese de Óbidos

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