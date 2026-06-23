Câmara de Curuá concede Título de Cidadão Curuaense ao Bispo Dom Bernardo Johannes, OFM

Em uma Sessão Solene realizada na noite de sexta-feira (26), a Câmara Municipal de Curuá outorgou o Título de Cidadão Curuaense ao Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes, OFM. A honraria é um reconhecimento oficial aos relevantes serviços prestados pelo Bispo à população local, com especial destaque para suas atuações nas áreas pastoral e social.

A homenagem é em conformidade com o Edital de Convocação n° 04/2026 , de autoria da casa legislativa, por intermédio do Vereador Anilton Pereira de Almeida. Segundo o texto do decreto, a concessão do título valida a significativa contribuição de Dom Bernardo para o fortalecimento da fé católica, a expansão da ação pastoral e o zelo constante com as famílias da região amazônica, além de grande incentivador de projetos sociais que promovem o desenvolvimento humano das população local. Alemão de nascimento, e brasileiro de naturalização, o Bispo missionário franciscano adotou a Amazônia como campo de missão e vida, desde de 2009. Durante a cerimônia, foi ressaltado o seu compromisso com a sensibilidade humana e a trabalho social. Sua trajetória episcopal é marcada por uma gestão de proximidade com o povo, pautada pela defesa intransigente da dignidade humana e pelo suporte direto às comunidades tradicionais e ribeirinhas.

Durante sua fala, o Bispo Dom Bernardo, agradeceu a Câmara de Vereadores pelo título de Cidadão Curuaense, de modo especial ao Vereador Anilton Pereira de Almeida, e mencionou o convênio do Governo do Pará com a Santa Casa, um marco histórico para toda região que é atendida pela Santa Casa de Óbidos, ainda anunciou o lançamento do "BAMBINO GESU", o quarto Barco Hospital a operar na região, mais um avanço imensurável para a saúde na região amazônica, a nova embarcação de saúde será totalmente dedicada à pediatria, o hospital flutuante levará atendimento médico especializado, exames e carinho diretamente às crianças das comunidades ribeirinhas e de áreas de difícil acesso, consolidando um novo capítulo na assistência humanitária.

Durante a cerimônia, estava presente a Sra. Zeca, que por muitos anos foi secretária paroquial e grande colaboradora da Fazenda da Esperança, foi destacado o trabalho dela pela Fazenda da Esperança e os esforços em ajudar as pessoas que precisam de recuperação. Também estava presente as Irmãs da Congregação das Irmãs Franciscanas Filhas dos Sagrados Corações de Jesus e Maria, acompanhadas das pessoas que compõem o Projeto Mulheres e Crianças na Amazônia, se fez presente o Prefeito Municipal, Jair Damasceno, e a primeira Dama, Francilene Damasceno, que são benfeitores da Fazenda da Esperança Santa Clara.

A entrega do título oficializa o que já era sentido pela comunidade, o reconhecimento de Dom Bernardo Johannes como um filho da terra, unido a Curuá não apenas pelo ofício religioso, mas pelo profundo laço de dedicação ao seu povo.

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FONTE:Diocese de Óbidos