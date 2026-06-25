Governadora do Pará anuncia banca para novo concurso da Seduc

A governadora do Pará, Hana Ghassan, anunciou nesta sexta-feira (26), por meio de suas redes sociais, a publicação, no Diário Oficial do Estado (DOE), da contratação da banca organizadora do novo concurso público da Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc).

“Tenho uma boa notícia para os concurseiros! Foi escolhida a banca organizadora do tão esperado concurso da Seduc. O concurso será realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), serão 2.000 mil vagas. Para você que quer ser servidor público, uma ótima oportunidade. Então intensifique e acelere os estudos, porque o nosso planejamento é que o edital seja publicado no início de agosto”, explica a governadora.

O certame ofertará 2.000 vagas, distribuídas entre cargos da área fim e da área administrativa da Secretaria. Desse total, 1.785 vagas serão destinadas ao cargo de Professor, 21 para Especialista em Educação e 194 para cargos da área administrativa, contemplando os níveis médio e superior.

Com a assinatura do contrato, a banca escolhida será a responsável pela prestação de serviços de planejamento, organização, realização, processamento e resultado final para homologação de concurso público e seleção de candidatos para o provimento de vagas e formação de cadastro reserva, assim como toda e qualquer logística necessária à execução dos serviços.

O concurso terá etapas como prova objetiva e discursiva, avaliação de títulos e prova prática, conforme as especificidades dos cargos ofertados. Também está prevista a reserva de 30% das vagas para pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas, reforçando o compromisso do Governo do Pará com a promoção da equidade e da inclusão no serviço público.

A realização do concurso integra as ações do Governo do Pará voltadas ao fortalecimento da educação pública paraense, com a ampliação e reforço do quadro de servidores que atuam na rede estadual de ensino.

FONTE: Agência Pará