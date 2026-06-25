Círio Fluvial de São Pedro da Colônia dos Pescadores Z-19 reúne dezenas de embarcações em Óbidos

A Colônia de Pescadores Z-19 de Óbidos realizou na segunda-feira (29) o tradicional Círio Fluvial de São Pedro 2026, uma das mais importantes manifestações religiosas da classe pesqueira do município. A procissão teve início na comunidade Mondongo de Cima e chegou à cidade por volta das 19h, quando os fiéis participaram da celebração da Santa Missa.

Durante o percurso pelos igarapés, lagos e rio Amazonas, dezenas de embarcações acompanharam a imagem de São Pedro em um cortejo marcado pela fé e pela devoção. A maioria dos barcos estava ornamentada especialmente para a ocasião, proporcionando um espetáculo de cores e religiosidade que chamou a atenção de moradores e visitantes.

Padroeiro dos pescadores, São Pedro ocupa um lugar especial na tradição cristã e na cultura das comunidades ribeirinhas. Reconhecido como o primeiro dos apóstolos de Jesus e, antes disso, pescador no Mar da Galileia, o santo simboliza proteção, esperança e fortalecimento da atividade pesqueira. Por isso, a celebração representa um momento de agradecimento, renovação da fé e pedido de bênçãos para aqueles que tiram do rio o sustento de suas famílias.

Promovido pela Colônia de Pescadores Z-19, presidida por Emerson Canto, o Círio Fluvial busca fortalecer a união da categoria e manter viva uma tradição religiosa que atravessa gerações, reunindo fé, cultura e a identidade ribeirinha de Óbidos.

A programação da Festa de São Pedro da Colônia de Pescadores Z-19 continua no próximo fim de semana com atividades festivas abertas à comunidade. No dia 4 de julho será realizada uma seresta, e no dia 5 de julho a programação será encerrada com um rifão e a tradicional Manhã de Sol.

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www.obidos.net.br – Fotos cedidas por Wesly Santos