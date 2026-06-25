Casa Madre Ilia foi inaugurada em Oriximiná e marca novo tempo de acolhimento e promoção da vida

Na manhã da sexta-feira, 26 de junho de 2026, Oriximiná viveu um momento histórico com a Santa Missa e Solene Inauguração da Casa Madre Ilia, um novo espaço dedicado ao acolhimento, ao cuidado e à promoção da vida, localizado no bairro Jesus Misericordioso.

A celebração foi presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes, e concelebrada pelo pároco da Paróquia Santo Antônio, Padre Nilton Mendes, pelos padres Emmanuel Andrade e André, MPS, administrador da Área Missionária Nossa Senhora das Graças, além de Frei Francisco, da Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus.

O evento reuniu autoridades religiosas e civis, entre elas o prefeito Willian Fonseca, vereadores, secretários municipais, representantes da Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus, as Irmãs Pequenas Missionárias Eucarísticas – Irmã Eleusa, Irmã Carmen, Irmã Lucelãine, Irmã Aniele e Irmã Maria José da Congregação nossa Senhora do Amparo, membros do Conselho Gestor, paroquianos, comunitários e a população em geral.

Ao final da celebração, as autoridades destacaram a importância da nova obra para o município. Em sua fala, Frei Francisco anunciou mais um grande projeto para a região: a implantação do Barco Hospital Pediátrico, que atenderá especialmente os municípios da Diocese de Óbidos, ampliando o acesso à saúde infantil na Amazônia.

Inspirada no legado da Venerável Madre Ilia, fundadora das Irmãs Pequenas Missionárias Eucarísticas, a Casa Madre Ilia nasce com a missão de “regenerar no amor: conquistar, transformar e elevar cada pessoa que nesta casa entrar”. O espaço será aberto a crianças, jovens e adultos, promovendo ações de evangelização, educação, alimentação, fortalecimento de vínculos familiares e desenvolvimento humano.

Nesta primeira etapa, a Casa atenderá 60 crianças, entre 4 e 6 anos, em contraturno escolar, oferecendo alimentação, acompanhamento pedagógico, atividades culturais e recreativas, sempre valorizando a realidade e a cultura amazônica. O projeto também contempla ações voltadas às mães, incluindo alfabetização por meio da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e futuras oficinas de capacitação profissional.

Idealizada desde a chegada das Irmãs a Oriximiná, em 2015, a obra tornou-se realidade graças à parceria entre as Pequenas Missionárias Eucarísticas, a Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus, a Prefeitura Municipal de Oriximiná, a Secretaria Municipal de Educação, a Diocese de Óbidos, a Paróquia Santo Antônio, o Conselho Gestor e inúmeros benfeitores.

A inauguração da Casa Madre Ilia representa um marco para Oriximiná, renovando a esperança e reafirmando o compromisso da Igreja e de seus parceiros com a promoção da dignidade humana, especialmente das crianças e famílias em situação de maior vulnerabilidade.

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