ÓBIDOS: Base Fluvial Candiru apreende mais de 80 quilos de entorpecentes

Ação integrada contou com apoio do cão farejador Tupã e resultou na apreensão de skank e haxixe durante fiscalização no rio Amazonas.

Uma ação integrada das forças de segurança que atuam na Base Integrada Fluvial Candiru, unidade coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), resultou na apreensão de 80,2 quilos de substâncias análogas a entorpecentes durante fiscalização realizada na segunda-feira (29), no município de Óbidos.

A apreensão ocorreu durante abordagem de rotina à embarcação que realizava o trajeto entre Manaus (AM) e Santarém (PA).

Durante a inspeção, a equipe operacional localizou, no interior de um dos veículos transportados pela embarcação, 77 tabletes de entorpecentes. Do total apreendido, 70 tabletes apresentavam características semelhantes ao skank e sete ao haxixe.

A localização do material contou com o apoio do cão farejador Tupã, do Canil Setorial de Santarém, empregado na fiscalização realizada pelas equipes integradas que atuam na base.

A ação reuniu agentes do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (GFLU), Polícia Militar do Pará, por meio do CPR-I, CPR-X, 2º Batalhão de Missões Especiais e 1ª Companhia Independente de Polícia Ambiental, além da Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar.

O responsável pelo veículo onde o material foi encontrado foi conduzido para prestar esclarecimentos e apresentado à autoridade policial competente, juntamente com os entorpecentes apreendidos, para adoção dos procedimentos legais cabíveis.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ed-Lin Anselmo, destacou a importância da atuação integrada nas bases fluviais.

“As bases fluviais são estruturas estratégicas para o enfrentamento ao tráfico de drogas e ao crime organizado na região amazônica. O trabalho conjunto das forças de segurança, aliado ao emprego de inteligência e recursos especializados, amplia nossa capacidade operacional e fortalece o controle das rotas utilizadas para o transporte de ilícitos”, afirmou.

Resultados no combate ao tráfico

A Base Integrada Fluvial Candiru tem ampliado os resultados no enfrentamento ao tráfico de drogas nas rotas hidroviárias do oeste paraense. Entre janeiro e maio deste ano, as ações realizadas pela unidade resultaram na apreensão de 605,1 quilos de entorpecentes.

Com os 80,2 quilos apreendidos nesta segunda-feira (29), a base amplia os resultados obtidos no primeiro semestre e reforça a atuação permanente no bloqueio das rotas utilizadas por organizações criminosas.

Fiscalização permanente -Coordenada pela Segup, a Base Integrada Fluvial Candiru atua de forma permanente na fiscalização das principais rotas hidroviárias do oeste paraense, realizando ações de combate ao tráfico de drogas, crimes ambientais, porte ilegal de armas e demais ilícitos.

As ações desenvolvidas pelas bases fluviais integram a estratégia estadual de fortalecimento da segurança pública nos rios paraenses, ampliando a presença das forças de segurança e intensificando o monitoramento em áreas estratégicas da Amazônia.

FONTE: Agência Pará