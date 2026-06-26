Devotos iniciam preparação espiritual para a Festividade de Sant’Ana 2026 em Óbidos

A comunidade católica de Óbidos deu início, na noite desta quarta-feira (1º), à preparação espiritual para a Festividade de Senhora Sant'Ana 2026, padroeira dos obidenses e da Diocese de Óbidos. A celebração, realizada na Catedral de Sant'Ana, reuniu centenas de fiéis em um momento de oração, comunhão e renovação da fé, marcando oficialmente o início das atividades preparatórias para uma das maiores manifestações religiosas da região.

A Santa Missa foi presidida pelo padre Davenir e concelebrada pelos padres Adalberto e Iranilson. Durante a celebração, os fiéis participaram de um momento especial de envio das imagens de Senhora Sant'Ana para a peregrinação nas famílias, dando início às tradicionais novenas domiciliares que antecedem a festividade.

Um dos momentos mais emocionantes da noite aconteceu quando dezenas de devotos levaram suas próprias imagens da padroeira para receber uma bênção especial. O gesto simboliza a presença de Sant'Ana nos lares obidenses, fortalecendo a espiritualidade das famílias e preparando os corações para a grande celebração da padroeira.

A diretoria da Festividade de Sant'Ana organizou uma ampla programação preparatória, envolvendo ações religiosas e de evangelização em diversos setores da sociedade. Além das novenas nas residências, a imagem da padroeira visitará estabelecimentos comerciais, repartições públicas e participará de momentos especiais voltados à juventude e à comunidade em geral.

A Festividade de Sant'Ana 2026 será realizada no período de 12 a 26 de julho, tendo como tema "Sant'Ana, ensina-nos a ser solo fértil de amor e semente de paz". A abertura oficial ocorrerá no dia 12 de julho, com o tradicional Círio Fluvial, que neste ano terá saída da Comunidade São José, reunindo centenas de embarcações e milhares de fiéis pelas águas do rio Amazonas.

Considerada a maior manifestação religiosa de Óbidos, a festividade reúne anualmente milhares de romeiros, peregrinos e visitantes em uma intensa programação de celebrações litúrgicas, procissões, momentos culturais e ações de evangelização, fortalecendo a fé e preservando uma tradição centenária que faz parte da identidade do povo obidense.

Programação preparatória

1º de julho (quarta-feira)

Missa de envio das imagens para a peregrinação nas famílias.

2 a 10 de julho

Novena em Família.

2 a 4 de julho

Visita da imagem de Sant'Ana aos comércios.

6 a 10 de julho

Visita da imagem de Sant'Ana às repartições públicas.

6 de julho (segunda-feira)

Adesivação da Padroeira.

8 de julho (quarta-feira)

Acolhida da Imagem Peregrina.

10 de julho (sexta-feira)

Luau Jovem com Sant'Ana.

11 de julho (sábado)

Missa da Transladação.

Serviço

Evento: Festividade de Sant'Ana 2026

Período: 12 a 26 de julho de 2026

Abertura: 12 de julho, com o Círio Fluvial saindo da Comunidade São José.

Tema: "Sant'Ana, ensina-nos a ser solo fértil de amor e semente de paz"

Local: Catedral de Sant'Ana e comunidades da Diocese de Óbidos.

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www.obidos.net.br - Informações e fotos de Mauro Nayan/Diocese de Óbidos