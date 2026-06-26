I Festival de Fotografia: "Olhares para Sant’Ana" vai premiar registros do Círio de Sant’Ana 2026 em Óbidos

Concurso é aberto a fotógrafos profissionais, amadores e entusiastas da fotografia mobile, com premiação em dinheiro e inscrições gratuitas entre os dias 11 e 14 de julho.

A Coordenação da Festividade de Sant’Ana 2026 lançou nesta quarta-feira, dia 01 de julho, de 2026, o edital do I Festival de Fotografia: "Olhares para Sant’Ana", iniciativa inédita que busca incentivar a produção artística e registrar, por meio da fotografia, a fé e a devoção do povo obidense à padroeira da Diocese de Óbidos.

O concurso é destinado a fotógrafos profissionais, amadores e também a apaixonados pela fotografia feita com celular. A proposta é reunir diferentes perspectivas sobre a imagem de Senhora Sant’Ana, valorizando a criatividade dos participantes e preservando, em imagens, momentos marcantes da maior manifestação religiosa do município.

Com o tema "Olhares para Sant’Ana", o festival selecionará fotografias produzidas exclusivamente durante o período compreendido entre o Translado e o Círio de Sant’Ana 2026. A intenção é destacar registros que expressem a espiritualidade, a tradição e a riqueza cultural que envolvem a festividade.

A premiação será distribuída em duas categorias. Na categoria Fotógrafos Profissionais e Amadores, o primeiro colocado receberá R$ 2.500,00 e troféu, o segundo lugar será premiado com R$ 1.000,00 e troféu, e o terceiro colocado ganhará R$ 500,00 e troféu.

Na categoria Fotografia Mobile (Celular), o primeiro lugar receberá R$ 1.000,00 e troféu, o segundo colocado será premiado com R$ 500,00 e troféu, enquanto o terceiro lugar ganhará R$ 250,00 e troféu.

As inscrições serão realizadas gratuitamente, de 11 a 14 de julho de 2026, por meio de um link que será divulgado pela Coordenação da Festividade no dia 11 de julho. O resultado do festival será anunciado em 23 de julho de 2026.

Além de estimular novos talentos, o festival pretende fortalecer o patrimônio cultural e religioso de Óbidos, reunindo imagens que retratem a emoção, a beleza e a devoção que marcam a Festividade de Sant’Ana, uma das mais tradicionais celebrações católicas da Amazônia.

Serviço

I Festival de Fotografia: "Olhares para Sant’Ana"

Tema: Olhares para Sant’Ana

Quem pode participar:

Fotógrafos profissionais e amadores;

Entusiastas da fotografia mobile (celular).

Premiação

Categoria I – Fotógrafos Profissionais e Amadores

🥇 1º lugar: R$ 2.500,00 + troféu;

🥈 2º lugar: R$ 1.000,00 + troféu;

🥉 3º lugar: R$ 500,00 + troféu.

Categoria II – Fotografia Mobile (Celular)

🥇 1º lugar: R$ 1.000,00 + troféu;

🥈 2º lugar: R$ 500,00 + troféu;

🥉 3º lugar: R$ 250,00 + troféu.

Participação: gratuita, voluntária e de caráter exclusivamente cultural e artístico.

Calendário

11 de julho de 2026 – Divulgação do link para inscrições;

– Divulgação do link para inscrições; 11 a 14 de julho de 2026 – Período de inscrições;

– Período de inscrições; Entre o Translado e o Círio de Sant’Ana 2026 – Período para produção das fotografias;

– Período para produção das fotografias; 23 de julho de 2026 – Divulgação do resultado final.

Quer participar e conferir todas as regras e condições?

- Clique aqui para ver o Edital completo

Prepare sua câmera ou seu celular e compartilhe a sua fé através da arte!

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